“Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefa” fotoğraf sergisi

Yıldız Holding, Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde yer alan sergi salonunda bu kez bir vefa sergisini ağırlıyor. Bankacılık ve finans alanında uzun yıllar boyunca emek veren Dr. Adnan Büyükdeniz’in, 51 yaşında ebediyete intikaline atfen, dünyanın 40 farklı ülkesinde çektiği 51 fotoğraftan oluşan özel bir seçki, “Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefâ Fotoğraf Sergisi” ile sanat severlerle buluşuyor.

Sergi, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanların duygusal yansımalarını fotoğraf kareleriyle aktarıyor. Fotoğraf sanatını kendisi için büyük bir tutku olarak tanımlayan Büyükdeniz’in gözünden, ziyaretçileri “yerkürenin renklerine” tanıklık etmeye davet ediyor.

Küratörlüğünü Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören’in üstlendiği sergi, 25 Kasım’a kadar her gün 09:00- 17.00 saatleri arasında (0216) 524 25 00’dan randevu alınarak ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.