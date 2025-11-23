Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” yolculuğu

Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana tüm paydaşlarının mutluluğunu önceleyen “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışının 11’inci yılını, bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla eş zamanlı kutladı. Coğrafyalar değişse de his aynıydı: Üretilen her değer, ancak paylaşıldığında anlam kazanıyordu.

Kutlamaların merkezi her zamanki gibi Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü oldu. Çalışanların yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından konukların da yer aldığı gün, kökleri merhum Sabri Ülker’in “Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır” sözüne uzanan bu felsefenin ne kadar yaşayan bir miras olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Günün özel konuğu Devrim Erbil’di. Erbil’in kent yaşamını ritmik çizgilerle yorumlayan, İstanbul’un ışığını rengârenk kompozisyonlara dönüştüren dünyası, Çamlıca’daki buluşmaya bambaşka bir estetik katman ekledi.

Gazeteci Aysun Öz’ün moderatörlüğündeki söyleşide Erbil, sanat ve hayat üzerine birikimini paylaşırken; doğanın ritmini ve İstanbul’un hareketini tuvale taşıyan yaklaşımının ardındaki sezgileri de anlattı. Sanatçının yaşamından kesitlerin aktarıldığı belgesel gösterimi ise günün diğer etkileyici anlarından biriydi.

Yıldız Holding’in yaklaşık 2 bin eserlik koleksiyonundan hazırlanan Devrim Erbil seçkisi, bir ay boyunca Çamlıca Kampüsü’nde randevu ile ziyaret edilebilecek.

24 saatlik kutlama zinciri

Günün kapanışındaki geleneksel pasta kesim töreninde İstanbul’dan Romanya’ya, Hollanda’dan ABD’ye, Suudi Arabistan’dan Kazakistan’a, Nijerya’dan Hindistan’a, Dubai’den Çin’e Yıldız Holding’in bulunduğu her noktadan yapılan canlı bağlantılarla ortak bir coşku paylaşıldı. Törene, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı. Basketbol ve futbol milli takım oyuncularının video mesajları renk kattı; finalde sahneye çıkan Oğuzhan Koç ise enerjisiyle mutlu olmanın kolektif hâline müzikle eşlik etti.

Devrim Erbil (solda) ve Murat Ülker

“Mutluluk ortak dildir”

pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, günün ruhunu şöyle özetledi:

“Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımız yalnızca iş yapış biçimimizin değil; spora, sanata, kültüre ve topluma bakışımızın da temelini oluşturuyor. Farklı kültürlerden on binlerce çalışma arkadaşımızla ortak bir mutluluk dili konuşuyoruz.”

Bu kutlamanın dünyanın dört bir yanında neredeyse 24 saate yayılan bir zincir halinde devam etmesini “iftihar vesilesi” olarak tanımlayan Ülker, mutluluğun onlar için bir sonuç değil; “birlikte üretmenin doğal çıktısı” olduğunu vurguladı.

Taşıyıcı güç

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ise felsefenin kurumsal yapıdaki yerini şöyle anlattı:

“Kurucumuz merhum Sabri Ülker’den bugüne tüm faaliyetlerimizin temelinde ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışı bulunuyor. Kapsayıcılığı ve kültürel farklılıkları zenginlik gören bu kültürü dünyanın dört bir yanına taşıyoruz.”

Tütüncü, topluma katkının her zaman öncelikleri olduğunu hatırlatarak, bu kutlamaların çalışanlarla ve paydaşlarla birlikte büyümeye devam edeceğini söyledi.