Yıldızların altında sinema keyfi

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İstanbul’da yazın tadını çıkarmanın en güzel yollarından biri, yıldızların altında iyi bir film izlemek… Şehrin kültür ve sanat yaşamına uzun yıllardır değer katan ENKA Sanat, açık hava sineması geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

ENKA Açıkhava Sineması, Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan programının ilk haftasında sinemaseverleri üç özel filmle buluşturacak. Sezon, 3 Ağustos Pazartesi akşamı “Hamnet” ile başlayacak; 5 Ağustos Çarşamba günü “Sarı Zarflar”, 7 Ağustos Cuma günü ise “Wuthering Heights” (Uğultulu Tepeler) beyaz perdeye yansıyacak.

Tüm gösterimler saat 20.45’te başlayacak.

Hamnet

Açık hava sinemasının perdesi, 3 Ağustos Pazartesi akşamı Chloé Zhao’nun yönettiği “Hamnet” ile açılacak.

Paul Mescal, Jessie Buckley ve Emily Watson’ı bir araya getiren film, güçlü oyunculukları ve etkileyici anlatımıyla sezonun merak uyandıran yapımları arasında yer alıyor. Altın Küre’de En İyi Drama Filmi ve En İyi Kadın Oyuncu, BAFTA’da Üstün Britanya Filmi ve En İyi Kadın Oyuncu, Oscar Ödülleri’nde ise En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine değer görülen yapım, ENKA Açıkhava Sineması’nın atmosferinde çok daha farklı bir seyir deneyimi vadedecek.

Sarı Zarflar

Sarı Zarflar

Program, 5 Ağustos Çarşamba akşamı İlker Çatak’ın yönettiği “Sarı Zarflar” ile devam edecek.

Leyla Smyrna Cabas, Özgü Namal ve Tansu Biçer’in rol aldığı film, sanatçı bir çift olan Derya ve Aziz’in yaşamındaki geri dönülemez kırılmayı konu alıyor. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan yeni oyunlarının prömiyer gecesinde yaşananlar, çiftin hayatındaki dengeleri değiştirirken izleyiciyi sanat, başarı, ilişkiler ve kişisel hesaplaşmalar üzerine düşündüren bir hikâyenin içine çekiyor.

Uğultulu Tepeler

Haftanın son gösteriminde, 7 Ağustos Cuma akşamı “Wuthering Heights” (Uğultulu Tepeler) sinemaseverlerle buluşacak.

Emily Brontë’nin dünya edebiyatına kazandırdığı unutulmaz eserden uyarlanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Emerald Fennell üstlenmiş. Margot Robbie ile Jacob Elordi’nin başrollerini paylaştığı yapım, Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu, karmaşık ve yıkıcı ilişkiyi yeniden beyaz perdeye taşıyor.

Sinema Keyfi Paylaştıkça Güzel

ENKA Açıkhava Sineması, yalnızca nitelikli film seçkisiyle değil, ağustos ayı boyunca geçerli olacak özel kampanyasıyla da sinemaseverleri sevindirecek. Tüm gösterimlerde “Bir bilet alana bir bilet bedava” fırsatı uygulanacak.

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebiliyor.