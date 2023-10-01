Yüz binlerce lezzet tutkunu 6 Ekim’deki bu festivali bekliyor

İsmi hâlâ değişmeden kullanılan en eski kentlerden biri Adana… 3 bin 700 yıla yakın bir zamandır, aynı adı taşıyor. Camileri, kiliseleri, antik kentleri, Taşköprü’sü, müzeleri, Büyük Saat Kulesi, Varda Köprüsü, kaleleri, konakları, yaylaları, çarşıları, kelebekleriyle; Karataş ve Yumurtalık sahilleri ve deniz ürünleriyle Adana, yılın her mevsiminde güzellikler vaat eden bir şehir olarak öne çıkıyor… Kebapları, sıkması, karakuş tatlısı, şalgam suyu, aşlaması ve yüzlerce çeşit yemeği ile de bir lezzet şöleni vaat ediyor…

Kadim kültürlerin harman yeri Adana, asırlar öncesine uzanan köklü geçmişinin damıttığı eşsiz lezzetleriyle bir kez daha yüz binlerce misafirini kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl 7’nci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6-8 Ekim tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Dört gözle beklediğim ve her yıl katılmaktan büyük mutluluk duyduğum festival için Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar birer açıklama yaptılar.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’nın her anlamda müthiş bir potansiyeli olduğunu ifade ederek “Adana’nın en büyük özelliği gastronomi mutfağı, kendine özgü pişirme, sunma ve ikram etme, misafirlerini ağırlama alışkanlığıdır. Bu turizm açısından önemli bir husustur. Turizmi geliştirmek istiyorsanız bir dinamo bir lokomotif belirlemeniz lazım. Adana’nın turizmdeki lokomotifi gastronomidir, lezzettir, mutfağıdır, misafirperverliğidir, sunum tipidir… Gözünüz şenlensin, gönlünüz doysun. Arkasından tabii ki o enfes yemekleri, damak çatlatan lezzetleri ile bedeniniz ve ruhunuz doysun. Onun garantisini veriyorum” diyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söylüyor: “Adana yaptığı her işi çok iyi yapıyor. Festivaller kenti olduk. Altın Koza Film Festivali’ni yeni icra ettik. Diğer festivallerimiz Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yankı buluyor. Adana’da seçilmişler ve atanmışlar 10 yıldır birlikte uyum içinde çalışıyor. Böyle olunca da başarı geliyor. Adana’mızın değerlerinin tanıtımı güzel bir şekilde yapılıyor. Valilerimiz Adanalı gibi çalışıyorlar. Medya ve basınımızın da Adana’nın tanıtımında çok önemli katkısı var. 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak Lezzet Festivalimiz için herkesi Adana’ya davet ediyoruz.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Gastronomi turizmine dönüştü

Adana Lezzet Festivali her geçen yıl daha fazla katılımcı ve misafiriyle büyüyen bir gastronomi festivaline dönüşüyor. Festivalin organizasyonu yine sevgili Haluk Özsevim’e ait, konferans programı ve sahne programı içerikleri ise sevgili Ebru Koralı tarafından hazırlanmış.

Adana Lezzet Festivali bu yıl son derece anlamlı bir temayla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında “erken cumhuriyet dönemindeki menüler” ana odağında düzenlenen festivalde “davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli” gibi konular ele alınacak.

Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek.

Adana Lezzet Festivali’nde düzenlenecek panellerde hedef ve sonuç odaklı konu başlıkları belirlendi. Ayrıca Türkiye’nin mahir şeflerinin Adana mutfağından aldığı ilhamla “Adana’dan Dünya’ya” başlığında Yörük mutfağından Karataş Havzası deniz ürünlerine, şalgamdan sumağa, narenciye ürünlerine kadar farklı tatları buluşturan yeni yemek tasarımları beğeniye sunulacak.

THY’den Adana’ya ek seferler

Türk Hava Yolları da yoğun talep üzerine festival döneminde Adana uçuşlarına ek seferler koydu. Adana yakın çevresindeki illerde de otellerin doluluk oranında belirgin bir artış sağlandığı belirtiliyor.

50’nin üzerinde şef geliyor

Festivale, Adana Merkez Park’ta 6 Ekim akşamı dev ateşin yanmasıyla Lezzet Sahnesi’de start verilecek. Türkiye’nin dört bir yanından 50’nin üzerinde şef Adana ürünlerini tanımak ve yeni lezzetler keşfetmek için Adana’da olacak. Adana mutfağını tanıtmak ve yeni jenerasyona aktarmak için unutulmaya yüz tutmuş yemekler atölyesine kadar bu yıl Adana Lezzet Sahnesi yine çok renkli ve neşeli olacak.