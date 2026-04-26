Zamanın içinden geçen bir sergi: 170 Yıldır Zamanın Ötesinde

İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin kapısından içeri girer girmez hissedilen şey yalnızca bir sergi atmosferi değil. Zamanın katmanları arasında dolaşmaya başlıyorsunuz. 170 Yıldır Zamanın Ötesinde isimli sergide Siemens’in hikâyesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, oradan bugünün dijital dünyasına uzanan geniş bir çerçevede anlatılıyor.

Bu anlatı, klasik bir kurumsal tarih sunumunun ötesine geçiyor. Çünkü burada mesele yalnızca Siemens’in ne yaptığı değil; Türkiye’nin sanayileşme, modernleşme ve kentleşme hikâyesine nasıl temas ettiği. Sergi, bu açıdan bakıldığında bir teknoloji kronolojisinden çok daha fazlası: Bir ülkenin dönüşümüne eşlik eden görünmez altyapının hikâyesi.

Elektriğin ilk ışığı

Serginin en dikkat çekici duraklarından biri, İstanbul’un elektrikle tanışma sürecine ayrılan bölüm. Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı’nda başlayan elektrik altyapısı çalışmaları, yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, modernleşmenin simgesel bir eşiği olarak ele alınıyor. Bugün bize sıradan gelen bir anahtarın ardında, o dönemin büyük dönüşüm heyecanı saklı. Sergi bu hissi iyi yakalıyor; geçmişin teknolojik sıçramalarını bugünün alışkanlıklarıyla yan yana getirerek.

Eskişehir’den yükseliyor

Cumhuriyet’in ilk yıllarına geldiğimizde anlatı bu kez Anadolu’ya açılıyor. Eskişehir’de kurulan Siemens fabrikası, Türkiye’de üretim kültürünün gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak sunuluyor. Telefon ve telgraf gibi dönemin ileri teknolojilerinin burada üretilmesi, yalnızca bir sanayi hamlesi değil; aynı zamanda bilginin ve teknolojinin yerelleşmesi anlamına geliyor.

Bu bölüm, serginin en güçlü yanlarından birini ortaya koyuyor: Teknolojiyi yalnızca icatlarla değil, üretim ve insan hikâyeleriyle birlikte ele almak.

Dijital çağın eşiğinde

Sergi geçmişte kalmıyor; bugünün dünyasına güçlü bir geçiş yapıyor. Akıllı bina sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları ve veriyle yönetilen yapılar, artık şehirlerin nasıl “düşündüğünü” gösteriyor. Mega ulaşım projelerinde kullanılan dijital altyapılar ise havalimanlarından raylı sistemlere kadar uzanan geniş bir ağın nasıl entegre biçimde çalıştığını ortaya koyuyor. Bu bölümde teknoloji, görünmeyen ama hayatı yöneten bir organizma gibi karşımıza çıkıyor.

Geleceğin üretimi

Serginin en güncel ve belki de en çarpıcı katmanı, Siemens Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış. Yapay zekâ, dijital ikiz ve endüstriyel yazılım alanlarında geliştirilen çözümler, üretimin artık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sanal bir düzlemde de gerçekleştiğini hatırlatıyor.

Dijital ikiz teknolojisiyle fabrikaların, şehirlerin hatta sistemlerin sanal kopyalarının oluşturulması; üretimin daha öngörülebilir, esnek ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor. Burada anlatılan şey, geleceğin henüz gelmediği değil, aslında çoktan başlamış olduğu.

Zamanın ötesine bakmak

Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya’nın sözleri de serginin çerçevesini net biçimde çizmeyi amaçlıyor: Bu yolculuk yalnızca bir şirketin değil, Türkiye’nin dönüşümünün de hikâyesi.

Sergiden çıkarken insanın aklında kalan şu oluyor: Teknoloji, çoğu zaman gözümüzün önünde değil, arkasında çalışıyor. Ama onun izleri, şehirlerin ışığında, ulaşım ağlarında, hatta gündelik hayatın en sıradan anlarında bile kendini gösteriyor.

Ve belki de bu sergi, tam olarak bunu hatırlatıyor: Gelecek dediğimiz şey, aslında çoktan geçmişin içinde kurulmaya başlanmış bir hikâye.