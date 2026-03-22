Zamanın tuvalinde bir yolculuk

Bazı koleksiyonlar vardır; sahiplerinin zevkini aşar, bir ülkenin kültürel belleğine dönüşür. Sakıp Sabancı’nın 1970’li yıllarda büyük bir sezgi ve tutkuyla oluşturmaya başladığı bu koleksiyon da tam olarak böyle bir yolculuğun ürünü. Bugün geldiği noktada, yalnızca bir araya getirilmiş değerli tablolar bütünü değil; Türkiye’nin modernleşme hikâyesini sanat üzerinden okuyabileceğimiz bir görsel arşiv niteliğinde. Sabancı Holding’in desteğiyle yenilenen galerilerde yeniden kurgulanan bu seçki, izleyiciyi geçmişle bugünün kesiştiği bir eşikte karşılıyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e

Bu sergide yürürken yalnızca resimlere bakmıyorsunuz; bir zihniyet dönüşümünün izini sürüyorsunuz. 19. yüzyıl Osmanlı resminden başlayarak Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan bu anlatı, sanatın nasıl bir “öğrenme”, “taklit etme” ve nihayetinde “kendi dilini bulma” sürecinden geçtiğini açıkça gösteriyor.

Askerî okullarda başlayan resim eğitimi, sarayın sanata yaklaşımı, akademik disiplinin doğuşu… Her biri tuvalin içinde olduğu kadar dışında da hissediliyor. Ve belki de en önemlisi: Bu sergi, Türk resminin yalnızca Batı’yı izleyen değil, zamanla kendi özgün anlatısını kuran bir çizgiye nasıl ulaştığını sakin ama güçlü bir dille anlatıyor.

Osman Hamdi Bey'in eşi Naile Hanım / portre

Ustalardan modernlere

Serginin en etkileyici yanı, farklı kuşakların aynı mekânda bir diyalog kurabilmesi.

Osman Hamdi Bey ile başlayan bu hikâye, Şeker Ahmed Paşa, Hoca Ali Rıza gibi isimlerle derinleşiyor. Ardından İbrahim Çallı, Avni Lifij ve Nazmi Ziya Güran ile yeni bir renk, yeni bir ışık giriyor resme. Ve nihayet, Fikret Mualla, Nuri İyem, Nurullah Berk gibi isimlerle birlikte Türk resmi, kendi iç dünyasını daha cesur ve deneysel bir biçimde ifade etmeye başlıyor. Bu yan yana geliş, bir kronolojiden çok bir “duygu sürekliliği” yaratıyor.

Tuvalin ötesi

Bu sergiyi farklı kılan en önemli unsurlardan biri de yalnızca resimlere odaklanmaması. Fotoğraflar, kartpostallar ve arşiv belgeleriyle desteklenen kurgu, dönemin gündelik hayatına, estetik anlayışına ve görme biçimlerine dair güçlü ipuçları sunuyor. Bir anlamda ziyaretçi, yalnızca sanat tarihine değil, aynı zamanda görsel kültürün nasıl şekillendiğine de tanıklık ediyor.

Fikret Mualla’dan Sokak-Turuncu

Görünmeyen emek

Serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise “Görünenin Ötesinde”. Burada müze, yalnızca eserleri sergileyen bir kurum olmadığını; aynı zamanda onları araştıran, koruyan ve geleceğe aktaran bir bilim merkezi olduğunu hatırlatıyor. Restorasyon süreçleri, arşiv çalışmaları ve bilimsel araştırmalar… Hepsi sanatın görünmeyen ama vazgeçilmez katmanını oluşturuyor.

Bazı sergiler vardır; gezilir ve unutulur. Bazıları ise zihinde bir iz bırakır.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin bu seçkisi, ikinci türden. Çünkü burada gördüğünüz şey yalnızca resimler değil; bir toplumun kendine bakmayı öğrenme hikâyesi. Belki de bu yüzden, galeriden çıktığınızda aklınızda tek bir soru kalıyor: Biz bugün neyi, nasıl görüyoruz? Ve sanat, hâlâ bize bakmayı öğretebilir mi?