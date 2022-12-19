“Zamansız bir geleneği temsil eden modern bir mekân” Lokanta by Divan

Köklü Divan markalarından biri olan Lokanta by Divan, yeni konseptini Divan CEO'su Murat Tomruk'un ev sahipliğinde düzenlenen bir davet ile tanıttı. Geceye iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Sayısız medeniyetle etkileşim kurarak kendi lezzet dilini yaratan ve eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan Türk mutfağının inceliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Lokanta by Divan, Anadolu mutfak kültürünün en özgün tatlarını mevsimsel, yöresel malzemelerle ve modern yorumlarla harmanlıyor.

Türk mutfağının köklerinden ilham alan Lokanta by Divan, geleneksel reçeteleri yerel ve kültürel değerlere sadık kalarak modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlarken aynı zamanda misafirlerine sürdürülebilirliği odağına alan rafine tabaklar sunuyor.

Murat Tomruk

Divan CEO'su Murat Tomruk konuşmasında “Lokanta by Divan’ı zamansız bir geleneği temsil eden, modern bir mekân olarak tasarlarken, menümüzde zamansız lezzetlerin yeni yorumlarına yer verdik. Bu yeni menüye kokteyllerimiz ve geniş içecek kavımız eşlik etsin istedik. Bu anlamda menümüzün ve mekânımızın İstanbul’da yeme içme keyfini bambaşka bir noktaya taşıyacağına eminiz” dedi. Restoranın şefi Volkan Arık açılış gecesinde heyecanını ve mutluluğunu davetlilerle paylaşarak Lokanta by Divan’ın yenilenen menüsü hakkında bilgiler verdi. Arık şunları söyledi:

“Türk mutfağının köklerine kadar uzanıp binlerce yıllık geçmişten günümüze ulaşan en özel ve özgün tatları araştırarak işe başladık. Pek çok tadım ve denemenin ardından bu lezzetleri mevsimsel, yöresel malzemelerle ve modern yorumlarla harmanlayarak günümüze uyarladık.”

Menüsünün yanı sıra iç dekorasyonu ile de dikkat çeken Lokanta by Divan’daki el yapımı cam heykeller, duayen sanatçı Robert DuGrenier’in imzasını taşıyor. Sanatçı el yapımı cam heykellerin tamamını otelde yaptı ve çalışması yaklaşık altı ay sürdü.

1956’dan bugüne

1956 yılında yolculuğuna başlayan Divan Lokantası her dönemde misafirlerine kaliteli bir Türk mutfağı sunması ile öne çıkıyor…Divan’ın lezzet dünyasındaki bu uzun ve başarılı yolculuğunun bir diğer temel unsuru da kendi bünyesinde yetiştirdiği, mutfaktaki yetenekleri ile nam salmış ustaları.