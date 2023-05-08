Zeki Demirkubuz’un ilk sergisi “Hayat” Müze Gazhane’de

“Hepimiz unutmak istemediklerimizin ya da istesek de unutamadıklarımızın toplamıyız” diyor Zeki Demirkubuz Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası’ndaki ilk kişisel sergisi “Hayat” için. Geçici Sergi Salonu olarak işlevlendirilen L Binası’nda, filmleriyle Türk sinemasına yön veren isimlerden biri olan usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğraf 9 Mayıs Salı günü itibariyle sanatseverlerle buluşuyor.

Tuhaf, İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor.

14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, ülkemiz başta olmak üzere; Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Zeki Demirkubuz; ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları, kendi gözünden izleyicilere açıyor.

Tabiatın, şehrin ve taşranın, varoluşun ve modernizmin üzerimizdeki etkilerini karelerine yansıtan Demirkubuz, sigarayı bırakma bahanesiyle başladığı fotoğraf yolculuklarının, uzun bir süredir en az sinema kadar hayatının merkezinde olduğunu ifade ediyor.

“Hayat” sergisi, 8 Eylül’e kadar Müze Gazhane L Binası’nda görülebiliyor.