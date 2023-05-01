Zorlu Çocuk Tiyatrosu çocuklar için deprem bölgesindeydi

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, 2003 yılında kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’nin dört bir yanında çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 100’e yakın sahneleme ile 1 milyona yakın çocuğa erişen Zorlu Çocuk Tiyatrosu 23-30 Nisan Çocuk Haftası’nda çocuklar için deprem bölgesindeydi.

Turnenin ilk durağı Hatay’dı. “Lunapark Gezegeni” ile çocuklara keyifli anlar yaşatan Zorlu Çocuk Tiyatrosu oyunu 23 Nisan’da Samandağ’da iki kere sahneledi. Oyun 24 Nisan tarihinde Hatay Kocaeli Çadır Kent ve Hatay Atakaş Stadyumu’nda çocuklarla buluştu.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun çıktığı turne 25 Nisan’da Kahramanmaraş Fuar Merkezi Çadır Kent ve Vali Saim Çopar Çadır Kent’te devam etti. Turnenin son durağı ise 26 -27 Nisan tarihlerinde Adıyaman oldu. “Lunapark Gezegeni” oyunu Adıyaman’da 26 Nisan’da Altınşehir Konteyner Kent ve Üniversite Çadır Kent’te, 27 Nisan’da ise Eğri Çay Çadır Kent ve Kayalık Mahallesi Atatürk Orman Atasay Çadır Kent olmak üzere ikişer kez sahnelendi.