Zorlu PSM 10. sezonunu 900 etkinlikte 500 binden fazla sanatseverle tamamladı!

10. sezonuna #OnlarıÇokSeviyoruz mottosuyla başlayan Zorlu PSM, Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaç edinen bir kurum olarak 10. sezon programında yine dünyaca ünlü isimleri ağırladı ve kültür sanat alanında önemli projeleri hayata geçirdi.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova şunları söyledi:

“Zorlu PSM olarak kültür-sanat yolculuğundaki 10. yılımızı büyük başarılara imza atarak tamamlıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu yıl da dünya çapındaki müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve yapımlar, genç müzisyenler ve alternatif sesler sahnelerimizdeydi. Türkiye’de farklı türleri takip eden tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli bir etkinlik programına imza atmaya her sezon özen gösteriyoruz, 10. sezonumuzu da aynı yaklaşımla geride bıraktık. 10 yıldır bizlerle el ele yürüyen tüm paydaşlarımıza ve sahnelerimizde bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlerle teşekkür ederiz. Yeni sezonda ülkemizi kültür sanat alanında daha ileriye taşıyacak yepyeni prodüksiyonları ve dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya, kültür sanat aktivitelerini her kesime ulaştırma hedefini taşıyan projelerimize ve sektörümüze katkı sağlayacak faaliyetlerimize devam edeceğiz.”