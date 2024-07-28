Zorlu PSM 11. sezonunu bin 66 etkinlikle tamamladı

11. sezonuna #DünyanDeğişsin mottosuyla başlayan Zorlu PSM, sezon boyunca yerli ve yabancı müzik sahnesinin önemli isimlerini, dünyaca ünlü müzikaller ve şovları, uluslararası müzik festivallerini ve ses getiren yerli, yabancı tiyatro yapımlarını sahnelerine taşırken sosyal fayda projelerini de hayata geçirdi. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Zorlu PSM olarak her sezonumuzda Türkiye’de sanatın çeşitliliğine ilgi duyan tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli bir sezon programı hazırlamaya gayret ediyoruz. 11. yılımızda çok sayıda başarılı işe imza attık. Sezon boyunca toplamda bin 66 etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 650 binden fazla sanatseveri ağırladık” dedi.

Black Pumas

Zorlu PSM’nin Türkiye’deki kültür sanat faaliyetlerinin ortalama yüzde 10-15’lik bir kısmını gerçekleştirdiğini, sektöre yön veren bir kurum olarak bu yıl da dünya çapındaki müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve yapımlar, genç müzisyenler ve alternatif seslerin Zorlu PSM sahnelerinden geçtiğini ifade eden Filiz Ova şöyle devam etti:

“11 yıldır bizlerle birlikte ilerleyen tüm paydaşlarımıza ve sahnelerimizde bizlere eşlik eden sanatseverlere teşekkür ederiz. 12. sezonumuzda da ülkemizi kültür sanat alanında daha ileriye taşıyacak yepyeni prodüksiyonlara imza atmaya ve dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya, kültür sanat aktivitelerini her kesime ulaştırmaya ve bu alandaki eğitimli iş gücüne katkıda bulunan sosyal fayda projelerimize devam edeceğiz.”