Zorlu PSM yeni sezonu 2 Eylül’de açıyor

Zorlu PSM’nin açık hava mekânı Vestel Amfi yaz aylarının son günlerinde yine dopdolu. 2 Eylül’de Pluxee'nin katkılarıyla ve Başka Sinema iş birliğiyle kült film ‘Aftersun’ izleyicilerini beklerken 3 Eylül’de Mertefesi ve 4 Eylül Merve Baykal DJ performanslarıyla tempoyu yükseltiyor.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde metal müzikseverler buluşmaya devam ediyor. Bu hafta İsveçli senfonik metal grubu Therion, “Leviathan III” albümünün Avrupa turnesi kapsamında 7 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alıyor. Başarılı geçen Leviathan II turnesinden sonra Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Therion, %100 Metal’in sunduğu konserde tenor ve sopranolardan oluşan geniş bir koroyla yer alacak.

Özel sahne şovları

Therion, metal müzikle senfonik öğelerin, opera tarzında vokallerin ve klasik müzik altyapısının iç içe geçtiği kült şarkılarını etkileyici bir anlayışla sunduğu sahne şovlarıyla seslendirmeye hazırlanıyor.

Sahne arkasını merak edenler ve maceraseverler için Unseen Tour ile Unseen Extreme Tour, yeni sezonuna başlıyor. Her adımı keşif dolu sahne arkasının tüm detayları ve anılarının sergilendiği Unseen Tour’a ek olarak “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni rotalarıyla UNSEEN Extreme Tour, misafirlerini 7 ve 8 Eylül’de yeniden yolculuğa çıkarıyor.