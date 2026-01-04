Zorlu PSM’de bir yılın ardından…

Bin 200 etkinlik… 600 bin sanatsever… 13. sezonunda “Dünyan Değişsin” mottosuyla yoluna devam eden Zorlu PSM, bir yıl boyunca tiyatrodan konsere, festivalden stand-up’a, dijital sanattan çocuk oyunlarına uzanan çok sesli bir harita çizdi. Şehrin kültür ritmi, bu haritanın etrafında şekillendi.

Zorlu PSM, uzun zamandır yalnızca bir sahne değil. Bir buluşma alanı. Bir geçiş noktası.

2025 boyunca lokal ve uluslararası sanatçılar, büyük prodüksiyonlar ve alternatif sesler aynı çatı altında yan yana geldi. Kimi zaman Broadway’in ışıkları yandı, kimi zaman genç bir müzisyenin sesi ilk kez duyuldu. Hepsi aynı akışın parçasıydı. Bu çeşitliliğin ardında, programlamadan mekân tasarımına, izleyiciyle kurulan dilden sosyal fayda projelerine uzanan bütünlüklü bir yaklaşım var.

Festivallerle genişleyen alan

Sónar Istanbul, elektronik müzikle teknolojiyi bir araya getirirken; MIX Festival farklı sahnelerde farklı ruh halleri yarattı. Yaz aylarında PSM Loves Summer, açık havada müziğin ritmini şehre yaydı. Dijital sanat odağındaki Ars Electronica ise teknolojinin sanata açtığı yeni kapıları gösterdi. Yılın sonuna doğru “Dear New Year” festivali, yeni yıl ruhunu binanın tamamına yaydı. Her biri, başka bir izleyiciyle temas etti. Her biri, başka bir eşik açtı.

Dünya sahnesi İstanbul’da

2025, Zorlu PSM için uluslararası yapımların yılıydı. Broadway’in en uzun soluklu müzikallerinden Chicago, çağdaş dansın güçlü örnekleri, büyük prodüksiyonlar… Dünya sahnelerinde yankı bulan işler, İstanbul’da izleyiciyle buluştu. Bu buluşma, kentin kültür hafızasına yeni katmanlar ekledi.

Kendi prodüksiyonları

Zorlu PSM’nin en dikkat çekici taraflarından biri de kendi prodüksiyonlarına verdiği alan.

Afife, Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, Palamut Zamanı, Güneşin Oğlu… Kapalı gişe oynayan yapımlar, yalnızca ilgi görmedi; tartışıldı, konuşuldu, iz bıraktı. Çocuklar için hazırlanan oyunlar ise sahneyle ilk karşılaşmanın heyecanını taşıdı.

Kahkaha, müzik, açık hava

Stand-up geceleriyle kahkaha çoğaldı, konserlerle müzik her türden dinleyiciye ulaştı. Vestel Amfi, yaz boyunca açık havada sanatın ve buluşmanın adresi oldu. Yeni yeme–içme alanlarıyla Zorlu PSM, deneyimi sahnenin dışına taşıdı.

Hepimizin Sahnesi

“Hepimizin Sahnesi” anlayışıyla yürütülen sosyal fayda projeleri, binlerce genci ve çocuğu sanatla buluşturdu. İlk kez tiyatroya gidenler, ilk kez konsere gelenler… Kültür-sanatın dönüştürücü gücü, tam da burada somutlaştı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova’nın altını çizdiği gibi, mesele yalnızca sahne açmak değil; erişim sağlamak, kapsamak, sürdürülebilir bir kültür ekosistemi yaratmak.

Zorlu PSM bir yıl boyunca izleyicinin dünyasına dokundu, alışkanlıklarını değiştirdi, yeni meraklar yarattı. Perdeler kapandı, ışıklar söndü. Ama geride kalan şey, yalnızca bir yılın özeti değil; yaşanmış bir kültür zamanı