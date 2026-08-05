1 ay boyunca yıkamaya gerek yok! Kötü kokuyu önleyen tişört üretildi: İşte fiyatı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD merkezli giyim markası HercLéon, 30 gün boyunca yıkanmadan kullanılabildiğini ve kötü koku oluşturmadığını öne sürdüğü yeni tişörtü HercShirt V5.0 için kitlesel fonlama kampanyası başlattı.

Seyahat edenler ve sık çamaşır yıkamak istemeyenler için tasarlanan tişörtün üst segment Max modeli, spor ve uzun süreli kullanım dahil olmak üzere en az 30 gün boyunca kokuya karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi.

7 farklı koku önleyici bileşen

Dexerto'nun haberine göre şirket, ürünün yüzeyine zamanla etkisini kaybedebilecek bir kaplama uygulamak yerine, koku kontrolü sağlayan 7 farklı bileşeni doğrudan kumaşa işlediğini belirtiyor.

Bu bileşenlerden beşinin bakır, gümüş, çinko, altın ve volkanik kül olduğu açıklanırken, diğer iki bileşenin ise şirketin özel formülü olduğu belirtildi.

HercLéon'a göre bakır ve gümüş kokuya neden olan bakterilerle mücadele ederken, çinko yoğun terleme sonucu oluşan bileşenleri hedefliyor.

Volkanik külün ise nemi ve duman ile yemek gibi dış kaynaklı kokuları emmeye yardımcı olduğu ifade ediliyor.

100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın müşteri yorumladı

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, tişörtün yaklaşık 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından beşinci versiyonuna ulaştığını ve 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın müşterinin geri bildirimlerinden yararlandığını belirtiyor.

HercLéon, "30 gün" ifadesinin şirketin güvenle kullandığı bir süre olduğunu belirtirken, eski versiyonlardan birinin yaklaşık 100 gün boyunca koku problemi yaşanmadan kullanıldığı yönünde bir müşteri deneyimini de paylaşıyor.

Ancak ürünün iddiası yalnızca koku oluşmamasıyla ilgili. Tişörtün kirlenebileceği veya lekelenebileceği ve bu durumda yıkanması gerekebileceği özellikle belirtiliyor.

Fiyatı ne kadar?

Koku kontrol özelliklerinin tamamını içeren HercShirt V5.0 Max modelinin fiyatı 79 dolar olarak belirlendi.

Daha uygun fiyatlı modeller ise 39 dolardan başlıyor ancak bu ürünlerin yalnızca birkaç gün yıkama gerektirmeden kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

HercLéon'un kampanyası, 3 bin 333 dolarlık hedefini aşarak 1.700'den fazla destekçiden 268 bin doların üzerinde fon topladı.

Kitlesel fonlama kampanyasının 19 Ağustos'ta sona ermesi, ilk ürünlerin ise Kasım 2026'da gönderilmeye başlanması bekleniyor.

Tişörtün ilk etapta mat siyah renkte satışa sunulacağı, ilerleyen dönemde daha fazla koyu renk seçeneğinin ekleneceği açıklandı.