1 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Edirne, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
Tekirdağ, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar, 5°C
Parçalı bulutlu
Denizli, 11°C
Parçalı bulutlu
İzmir, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla, 12°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Adana, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya, 18°C
Parçalı bulutlu
Isparta, 9°C
Parçalı bulutlu
Mersin, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara, 6°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir, 7°C
Parçalı bulutlu
Kayseri, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Kastamonu, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Sinop, 11°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak, 8°C
Parçalı bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Rize, 10°C
Parçalı bulutlu
Samsun, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon, 9°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Ağrı, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum, -6°C
Parçalı bulutlu
Malatya, 6°C
Parçalı bulutlu
Van, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Diyarbakır, 9°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Mardin, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa, 12°C
Parçalı bulutlu