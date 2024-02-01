1 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 1 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 1 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 32447 sayılı Resmi Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
Yargı bölümü
Yargıtay kararı
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri