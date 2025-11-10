10 Kasım resmi tatil mi? Okullar, bankalar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?

Her yıl 10 Kasım’da yurt genelinde düzenlenen törenlerle Atatürk anılırken, birçok kişi bu özel günün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları “10 Kasım’da okullar tatil mi, mesai olacak mı?” sorusunun yanıtını arıyor.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine devam eder. Ancak sabah saat 09.05’te, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği anı simgeleyen saygı duruşu ve siren sesleriyle ülke genelinde anma törenleri düzenlenir.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısı ile kamu kurumları ve özel sektör mesai başında olacak.

Saat 09:05'te tüm Türkiye saygı duruşuna geçecek ve ardından tören yapılacak.

Ancak 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Okullar, bankalar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?

Dolayısı ile ara tatil nedeni ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü itibari ile tatilde olacak.

Üniversiteler akademik takvimine devam edecek.