10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil oldu mu? soruları araştırılıyor. 10 Kasım’ın Cuma gününe rastlaması çalışanlar arasında tatil planı yapmaya neden oldu. Bazı çalışanlar ise resmi tatil olması ihtimaline karşı Anıtkabir ziyareti planlamaya başladı.

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım, Atatürk’ü Anma Günü olarak Türkiye’de her yıl anılır ancak resmi tatil değildir. Yani okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal şekilde çalışmaya devam eder.

Sadece sabah saat 09.05’te ülke genelinde sirenler çalınır ve insanlar Atatürk’ü anmak için saygı duruşunda bulunur. Bazı okullarda veya kurumlarda bu kapsamda anma törenleri düzenlenir, ancak iş günü olarak sayılır.

10 KASIM RESMİ TATİL OLDU MU?

Hayır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaya devam ederler. Ancak, saat 09:05'te ülke genelinde saygı duruşu yapılır ve anma törenleri gerçekleştirilir.