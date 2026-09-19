103 yıl sonra bir ilk! Bilim dünyasını şaşırtan yeni kedi türü

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Yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğuna ve 1,4 kilogram ağırlığa sahip olan yeni türe, bölge halkının kullandığı isimden esinlenilerek "Leopardus tilcayo" adı verildi.

Evcil kedi sanılıyordu

Yeni türün keşfi, Bolivya ormanlarında yavruyken bulunan bir yaban kedisiyle başladı. Yerel bir aile tarafından evde beslenen hayvanın başlangıçta sıradan bir evcil kedi olduğu düşünülüyordu.

Ancak hayvanın farklı özellikleri taşıdığının fark edilmesi üzerine yapılan DNA analizleri, kedinin bilinen türlerden ayrı bir genetik yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Hayvan, halen bir hayvan kurtarma merkezinde yaşamını sürdürüyor.

Sadece bir üyesi doğrulandı

Bilim insanları, Tilcayo'nun bölgede yaşayan yeni bir kedi türünün ilk doğrulanmış örneği olduğunu belirtiyor. Bölgede aynı türe ait başka bireylerin de bulunabileceği düşünülüyor.

Yaklaşık 45 santimetrelik gövde uzunluğu ve 1,4 kilogramlık ağırlığıyla ortalama bir evcil kedi büyüklüğünde olan Tilcayo, yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayrılıyor.

Adını yerel halktan aldı

Yeni türün bilimsel adı, Bolivya'daki yerel halkın hayvana verdiği "Tilcayo" isminden türetildi.

Böylece yeni kedi türü bilimsel literatüre Leopardus tilcayo adıyla girdi. Keşif, 1923'ten bu yana kedi familyasında kayda geçen ilk yeni tür olması açısından dikkat çekiyor.