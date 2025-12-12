12 Aralık Cuma TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
Bu hafta da geride kalırken gözler hafta içi yayınlanan son dizi ve filmlere çevrildi. Hafta sonu öncesi son Cuma'da yine birçok dizi ve program var. Peki 12 Aralık Cuma günü, yani bugün hangi diziler ve programlar var? İşte TV8, Kanal D, Show TV yayın akışı...
Haftanın finalinde ekran başına geçen izleyiciler, kanalların kıyasıya rekabetine tanıklık etmeye hazırlanıyor. 12 Aralık 2025 Cuma günü için planlanan yayın akışları netleşirken, reyting listelerinin zirvesindeki yapımlar yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor.
Buna göre, Show TV ve Star TV arasındaki ezeli rekabet bu akşam da hız kesmeden devam ederken, aksiyon arayanlar rotasını Kanal D ekranlarına çeviriyor. Öte yandan, yarışma tutkunları ve bilgi yarışması sevenler için de alternatifler hazır durumda. Peki bugün hangi dizi ve programlar var? İştge 12 Aralık yayın akışı...
Kanalların prime-time kuşağında yayınlayacağı yapımlar ve saatleri şu şekilde sıralanıyor
12 Aralık 2025 Cuma Akşamı Yayınlanacak İçerikler:
SHOW TV: Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
STAR TV: Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)
KANAL D: Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
TV8: MasterChef Türkiye (Eleme/Dokunulmazlık Heyecanı)
TRT 1: Kara Ağaç Destanı (Yeni Bölüm)
NOW: Gaddar (Yeni Bölüm)
ATV: Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm) / Ardından Sinema