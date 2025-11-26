12 yaşında üniversiteyi bitirdi, 15 yaşında doktora yaptı!

Belçika basını ve The Brussels Times’ın aktardığı habere göre, dünyanın en genç akademik yeteneklerinden biri olarak gösterilen Laurent Simons, Pazartesi günü Antwerp Üniversitesi’nde doktora tezini başarıyla savunarak kuantum fiziğinde doktora unvanını aldı. Simons’ın olağanüstü performansı, bilim dünyasında yeni bir yaş rekoru olarak kayda geçti.

Laurent Simons’ın akademik yükselişi olağanüstü hızda ilerliyor. Henüz 8 yaşındayken lise eğitimini tamamlayan Simons, yalnızca 18 ay içinde fizik lisansını bitirerek 12 yaşında üniversite mezunu oldu. Bu başarısı sonrası ABD ve Çin'deki teknoloji şirketlerinden teklifler aldı ancak ailesi, akademik çalışmalarının tıp alanına katkı sağlamasını öncelikleyerek bu teklifleri geri çevirdi.

İnsan ömrünü uzatmak için çalışma yapıyor

Simons, insan ömrünü uzatma ve biyolojik ölümsüzlük üzerine çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Dokuz yaşında Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği programına kısa süreliğine katılan genç bilim insanı, ilerleyen yıllarda Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği stajı yaptı. Burada fiziğin tıp bilimiyle kesiştiği noktalara odaklanan araştırmalara dahil oldu.

Karadelik incelemeleri yaptı

Laurent Simons, yüksek lisans döneminde mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda oluşan Bose–Einstein yoğunlaşmaları ile kara delik benzeri fiziksel süreçler arasındaki benzetmeleri inceledi. Kuantum fiziğinde doktorasını tamamlamasının hemen ardından babasıyla birlikte Münih’e giderek ikinci doktora çalışmalarına başladı.

İkinci doktora programı tıp bilimleri alanında yürütülüyor ve yapay zekâ uygulamalarına odaklanıyor. Bu program, fizik alanındaki çalışmalarından tamamen bağımsız ilerliyor.

Simons, gelecekte “süper insan” olarak nitelediği gelişmiş biyolojik kapasitelere sahip bir insan yapısı üzerine çalışmak istediğini açıkladı. Genç yaşına rağmen akademik birikimi ve çok disiplinli yaklaşımı, onu çağın en dikkat çekici bilim insanı adaylarından biri hâline getiriyor.