13 milyar ışık yılı uzaklıktaki gizemli kozmik olay bilim insanlarını şaşırttı

Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzakta tespit edilen gizemli ve son derece güçlü patlamayla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Gama ışını patlaması olarak bilinen bu olay, ilk kez Mart 2025'te Uzay Değişken Nesneler Monitörü (SVOM) uydusuyla gözlemlenmişti.

Evrendeki en şiddetli patlamalar olarak bilinen gama ışını patlamaları, milisaniyeler ile birkaç dakika arasında sürüyor. NASA'ya göre bu tür patlamalar iki nötron yıldızının çarpışması ya da bir nötron yıldızının kara delikle birleşmesi sonucu oluşuyor.

Ancak bu gizemli patlama alışılmışın dışına çıkarak tam 10 saniye sürmüş, 24 saat içinde üç kez tekrarlamıştı. Bilim insanları, bu patlamanın dev kütleli yıldızların patlayarak ölmesiyle meydana geldiğini tahmin ediyor.

Evrenin en erken dönemlerinden bir patlama

James Webb Uzay Teleskobu'nun verilerine göre bu yıldızlar patladığında evren yalnızca 730 milyon yaşındaydı. Bu da patlamanın şu anda 13.8 milyar yaşında olan evrenin çok erken dönemlerinde meydana geldiğini gösteriyor.

Araştırmacılar şimdilik bu patlamanın bir süpernovadan kaynaklandığını ve bunun şimdiye kadar en eski ve en uzak süpernova olduğunu biliyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, NASA'dan yapılan açıklamada "Bu ışığın bir süpernovadan geldiğini doğrudan gösterebilen tek teleskop Webb oldu. Bu gözlem, evren bugünkü yaşının sadece yüzde 5'indeyken bile tekil yıldızları tespit edebileceğimizi gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar hâlâ yıldızların tam olarak nasıl patladığını ve bu patlamanın neden üç kez tekrar ettiğini anlamaya çalışıyor.