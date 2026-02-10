130 bin sterlinlik kozmetik vurgunu: Ülkedeki tüm mağazalara girişi yasaklandı
130.000 sterlinlik hırsızlıkla suçlanan bir gencin İngiltere ve Galler'deki tüm Boots mağazalarına girişi yasaklandı. İsmi açıklanamayan 17 yaşındaki gencin, onlarca mağazadan kozmetik ürünleri çaldığı iddia ediliyor.
17 yaşındaki bir genç, Londra'daki Boots mağazalarından 53 ayrı hırsızlıkla suçlanıyor. Su suçlamalar arasında Ekim 2024'te Kensington ve Chelsea'de gerçekleşen 9.316 sterlinlik soygun da yer alıyor.
Zanlı ayrıca Holland & Barrett mağazalarına düzenlenen dört baskında 2.500 sterlin değerinde ürün çalmakla da suçlanıyor .
İncelenecek güvenlik kamerası kayıtlarının çokluğu nedeniyle gencin davası 9 Mart'a ertelendi.
Hakimler, genci, bir akrabası olmadan bu zincir mağazalarından hiçbirine gitmemesi şartıyla kefaletle serbest bıraktı.