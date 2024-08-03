1,5 trilyon dolara giden ekonomi: Müzik ve spor turizmi

Çevrenizdekilerin yakın zamanda Formula 1 yarışı, Olimpiyatlar ya da Avrupa Kupası ya da Taylor Swift konserinde fotoğraflarını paylaştıklarını görüp kıskandıysanız, büyük ihtimalle yalnız değilsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki Priority Pass ve LoungeKey havaalanı salonlarına sahip olan Collinson International Ltd.'nin yeni araştırmasına göre, spor ve müzik turizmi benzeri görülmemiş oranlarda büyüyor ve bu iki sektörün 2032 yılına kadar 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil edeceği öngörülüyor.

Bloomberg’in haberine göre, spor turizmi bu büyük ekonominin ezici çoğunluğunu temsil ediyor. 2023'te 564,7 milyar dolar değerinde olan spor turizminin önümüzdeki 8 yılda 1,33 trilyon dolara fırlaması bekleniyor. Müzik turizminin de 13,8 milyar dolar daha artarak mevcut 6,6 milyar dolarlık değerlemesini iki katından fazla artırması öngörülüyor.

Collinson’ın araştırmasında, 29 Temmuz'da yayımlanan raporunda ister uluslararası ister kendi ülkeleri içinde olsun, bir etkinliğe uçan herkes “gezgin” olarak tanımlandı. 17 ülkeden 8.537 gezgin ile yapılan ankette kişilerin yüzde 83’ü bir spor etkinliğine uçarken, yüzde 71'i son üç yılda bir konser için uçağa bindi ya da bir yıl içinde binmeyi planlıyor.

“İnsanlar deneyimlere daha fazla değer veriyor”

Collinson International EMEA Başkanı Christopher Ross, "İnsanlar nesneler yerine deneyimlere daha fazla değer veriyor" derken, "Bir spor veya müzik etkinliğine gidiyorsanız, deneyim stadyuma girdiğinizde başlamaz. Planlama, seyahatin kendisi ve heyecanla başlar."

Etkinlikler için seyahat eden insanların yaklaşık yüzde 83'ü azalan sırayla futbol, basketbol, Olimpiyatlar, F1 yarışları veya tenis turnuvalarına gidiyor.

Futbol, ​​ankete katılan sporseverlerin yüzde 69'unu kapsıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'da bulunan 1 milyondan fazla hayran arasında olanlar da bu gurubun içinde yer alırken, 2026'daki Dünya Kupası'na katılmayı planlayanlar dahil sayılmadı.

Formula 1 biletlerinin fiyatlarını Hamilton eleştirmişti

Formula 1, Netflix'in 2019'da “Drive to Survive” belgesel dizisini yayınlamasından bu yana gençler arasında da popülerlik kazanırken, F1 hayranlarının yüzde 30'u spora olan ilgilerini diziye bağlıyor. 2023'te yarışların olduğu hafta sonlarında ortalama 270 binden fazla seyirciye ev sahipliği yapılırken, bu sayı 2019'daki 195 binden fazlaydı.

Daha fazla insan spora ilgi duyarken, bilet fiyatları da artıyor. İngiltere'deki F1 etabında yarışlar için biletlerin, birinci sınıf "tribün" için 600 pounda (765 dolara) ve genel girişin de kişi başı 400 poundun üzerinde fiyatlanması, İngiliz sürücü Lewis Hamilton'ın dikkatini çekerek eleştirmesine neden olmuştu.

Ross'un belirttiği gibi, biletler, otel konaklamaları, restoran yemekleri, taksi yolculukları, alışveriş ve diğer masrafları da içeren spor turizmi ekonomisinin sadece bir maddesi oluyor.

Collinson verileri, gezginlerin yüzde 77'sinin bir konserden veya yarışmadan bir veya iki gün önce o bölgeye gittiğini, yaklaşık yüzde 80'inin de sonrasında 1 ila 3 gün kaldığını gösteriyor. Spor turistleri en çok harcama yapanlar olurken, yüzde 51'i uçuşlar ve diğer harcamalar için seyahatte kişi başına 500 dolardan fazla harcıyor ki buna biletler dahil değil.

Gençler daha çok harcıyor

Kasım 2023'te Las Vegas'ta düzenlenen F1 Grand Prix yarışı şehre 1,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladı. ABD’nin en büyük etkinliklerinde Super Bowl sadece üç ay sonra bunu yarısı kadar ekonomik büyüklükteydi.

Ross, spor gezilerine ekstra harcama yapma olasılığı en yüksek olan F1 hayranları için "Daha genç bir demografi" derken, "Bu mantık dışı görünüyor, çünkü harcanabilir gelirlerinin daha az olduğunu düşünürdünüz" diye de ekliyor.

Diğer etkinliklere etkisi azalmıyor

Paris Yaz Olimpiyatları, beklenenden daha az bir uluslararası turizm oluştursa da Airbnb rezervasyonları geçen yılın aynı dönemine göre %133 oranında arttı.

Uluslararası turistlerin otel konaklamaları, uçak bileti ve etkinlik bileti maliyetleri için yaklaşık 5 bin dolar ödemesi bekleniyor. Collinson, spor hayranlarının havaalanlarında harcama yapmaya istekli olduğunu söylüyor. Araştırmasına göre spor hayranlarının yarısından fazlası sadece havaalanında 500 dolar veya daha fazla harcıyor. 25-34 yaş aralığındakiler en fazla harcama yapanlar ve bunların üçte biri uçaklarını beklerken 1.000 doların üzerinde harcama yapıyor.

Collinson, müzik cephesinde Rock in Rio, Coachella ve Taylor Swift'in "Eras Tour"u gibi önemli etkinlikleri turizmin itici güçleri olarak gösteriyor.

United Airlines Holdings Inc.'e göre Swift hayranları, konser tarihleri ​​sırasında Milano ve Münih gibi destinasyonlara uçak bileti satışlarında yıllık %45 artış sağladı.

Konaklama sektörü için fırsat

Konaklama sektöründe olanlar için asıl soru bu trendden nasıl yararlanılacağı olurken, Marriott International, Eras Turu, Bonvoy sadakat programı için yeni üyeler kazanma fırsatı olarak kullandı . Çekilişler aracılığıyla ücretsiz biletler dağıttı.

İtalya'dan Hawaii'ye 27 adet beş yıldızlı tatil köyüne sahip Auberge Resorts Collection, Ekim ayında başlayacak yeni bir konser serisi oluşturmak için Mercedes-Benz ile iş birliği yapıyor ve şu ana kadar Kate Hudson, Maren Morris ve LeAnn Rimes'ın yer aldığı canlı performanslar sunuyor.

Kendi konser salonuna sahip olan Tennessee'nin ikonik Blackberry Farm Resort'unda önümüzdeki aylarda Kacey Musgraves, Emmylou and Friends ve Noah Kahan'ın performansları yer alıyor. Genel giriş biletleri ise kişi başı 1.000 dolardan başlıyor.