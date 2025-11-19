18 Kasım Masterchef kim potaya gitti? Masterchef 18 Kasım 2025 kim elendi? soruları araştırılıyor. TV8’in sevilen yemek yarışması Türkiye İspanya maçından hemen önce yayımlandı. Yarışma sonucunda potaya giden ve elenen adaylar araştırıldı.

18 KASIM MASTERCHEF KİM POTAYA GİTTİ?

Dün gece dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış, eleme potasına Eylül'ü gönderdi.

Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Hakan oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Murat Can, Özkan, Eylül ve Hakan olarak belirlendi.

MASTERCHEF 18 KASIM 2025 KİM ELENDİ?

Şeflerin "Sakatatlar" konseptini belirlediği gecede; Kaptan Sezer yönetimindeki Mavi Takım ile Kaptan Ayla yönetimindeki Kırmızı Takım, kuzu beyin, ciğer ve dil gibi zorlu ürünlerle en iyi tabakları çıkarmak için yarıştı. 30 dakikalık yoğun temponun ardından yapılan tadımlarda şeflerin beğenisini kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Bu sonuçla Kırmızı Takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını hanesine yazdırarak rahat bir nefes aldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgâh başına geçti. Şefler, bu etapta yarışmacılardan teknik ve kıvam gerektiren "Joel Robuchon usulü patates püresi" hazırlamalarını istedi. Gecenin en başarılı tabağına imza atan isim Barış oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Barış, eleme potasına göndereceği ismi belirleyerek Eylül'ü 3. eleme adayı yaptı. Ardından yapılan takım içi oylamada en çok ismi yazılan Hakan, haftanın 4. eleme adayı olarak potaya girdi.

Böylece haftanın eleme adayları şu şekilde sıralandı: Murat Can, Özkan, Eylül ve Hakan. MasterChef Türkiye’de elenen ismin Pazar akşamı gerçekleşecek final oyununda belli olması bekleniyor