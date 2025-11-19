  1. Ekonomim
18 Kasım Reytingleri Sallandı: İspanya-Türkiye maçı zirvede! İşte en çok izlenenler

Türkiye - İspanya maçı, 18 Kasım tarihinde reyting rekoru kıran yayını oldu. TV8’de yayınlanan maç ülke çapında izlendi. Peki diğer programlar? İşte 18 Kasım reyting sonuçları…

Okan Güleş
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
18 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı. Haftaya damga vuran yapım, TV8’de yayınlanan İspanya–Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması oldu.

Maç, 13,48 reytingle günün ve haftanın açık ara liderliğine yerleşti. Ara tatil sonrası diziler ve programlar yeniden yükselişe geçerken rekabet ekranlarda zirve yaptı. İşte dün, yani 18 Kasım 2025 reyting sonuçları.

18 KASIM 2025 REYTİNG SIRALAMASI - 20+ABC1 - İLK 10

1. İspanya–Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – 13,48

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,20

3.çSultanı – 5,11

4. Kıskanmak – 4,68

5. Esra Erol’da – 4,57

6. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 4,02

7. Bahar – 3,87

8. Kral Kaybederse – 3,76

9. MasterChef Türkiye – 3,33

10. Kanal D Ana Haber – 3,01
(Veri: TİAK)

Maç Zirveyi Salladı

TV8’deki İspanya–Türkiye maçının 13,48 reytingi, Salı gününün açık ara en yüksek performansı olarak kayda geçti. Futbol yayınları, prime time’da izleyiciyi ekran başına topladı ve haftanın genel trendini belirledi.

Dizilerde Yeniden Yükseliş

- Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,20 reytingle ikinci sırada.

- Mehmed Fetihler Sultanı (TRT 1) yarım puanı aşan artışla 5,11 reytingle üçüncü sırada ve günün en çok izlenen dizisi.

- Kıskanmak (Now TV) 4,68 reytingle dördüncü sırada.

- Bahar (Show TV) 3,87 ile yedinci sırada.

- Kral Kaybederse (Star TV) 3,76 ile sekizinci basamakta.
Not: ATV’nin Gözleri Karadeniz dizisi Top 10’a giremedi.

Haber Bültenlerinde Lider

Günün en çok izlenen haber bülteni, 4,02 reytingle Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Kanal D Ana Haber ise 3,01 reytingle ilk 10’a 10. sıradan girdi.

 

