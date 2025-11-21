20 Kasım 2025 Reyting Sonuçları! Veliaht yerini kaptırdı: Zirveye bakın kim oturdu

21 Kasım’a girdik ve 20 Kasım’ın reyting sonuçları da belli oldu. 2025 yılında birçok yeni dizi ekranlara geldi. Bunlardan birçoğu final iddialarıyla çalkalanırken, geriye kalanları ise her hafta zirveye oynamaya devam ediyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, her hafta reytingleri yükseltiyor. Ancak onun çok güçlü bir rakibi var. Aynı gün yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, reytingleri alt üst etmeyi başarıyor. Peki 20 Kasım reyting sonuçları ne, en çok neler izlendi? İşte ayrıntılı liste…

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI: EN ÇOK NE İZLENDİ?

20 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Now TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, bir haftalık aranın ardından 6,04 reyting ile günü lider tamamladı. ATV’nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 5,69 ile ikinci, Show TV’nin Veliaht dizisi 5,42 ile üçüncü sırada yer aldı.

Günün Öne Çıkan Yapımları

- Müge Anlı ile Tatlı Sert: 5,69 reyting ile ikinci sırada

- Veliaht: 5,42 reyting ile üçüncü sırada istikrarlı performans

- Esra Erol’da: 4,34 reyting ile dördüncü sırada

- Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber: 3,85 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni

- Masterchef Türkiye: 3,50 reyting ile ilk 10’da altıncı sırada

20 Kasım 2025 Perşembe Reyting Sıralaması (20+ABC1, İlk 10)

1. Halef: Köklerin Çağrısı — 6,04

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert — 5,69

3. Veliaht — 5,42

4. Esra Erol’da — 4,34

5. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber — 3,85

6. Masterchef Türkiye — 3,50

7. Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — 2,92

8. Kim Milyoner Olmak İster – Özel — 2,92

9. Veliaht (Özet) — 2,86

10. ATV Ana Haber — 2,79