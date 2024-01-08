2024 Afet ve Acil Durum Yardımı

Ülkemiz deprem ülkesi olmasının dışında sel, yangın, çığ vb. bir çok durumun yaşandığı bir yer .Ülkemizde son zamanlarda yaşanan doğal afetlerden binlerce vatandaş etkilendi. Afet ve Acil Durum Yardımı , afet veya acil durumunlar dan etkilenen herkesin başvurabileceği bir yardımdır. Peki Afet ve Acil Durum Yardımı nedir, kimler faydalanabilir sorularının detayları..

Afet ve Acil Durum Yardımı, deprem, yangın, sel, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlardan;

-İkamet ettiği evi veya evinde buluna eşyaların hasarlı olması durumunda ,

-Kişinin veya eşinin üzerine olan evinin hafif, orta ve ağır derecede hasar alması ,

-Afet veya terör nedeniyle eşi yada çocuğunun vefatı halinde

yapılan yardımdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afetlerden veya acil durumlardan etkilenen vatandaşlara en hızlı şekilde yardım elini uzatıyor bu yardım kapsamında afetten etkilenen kişilere Temel ve acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağlanıyor. Afet ve Acil Durum Yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar afet sonrasında bulundukları bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapabilir.

Afet ve acil durum yardımından afet veya acil durumunlardan etkilenen herkes faydalanabilir. Etkilenen kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanır.