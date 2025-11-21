  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. 2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi
Takip Et

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Tayland’da final etabı düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) 2025'te tacı, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez taktı. Final haftası tartışmalarla geçen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi
Takip Et

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 122 ülke temsilcisinin katıldığı 2025 Kainat Güzeli yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Meksikalı Fatima Bosch Fernandez 2025 Kainat Güzeli seçildi.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 1

Fernandez'i Taylandlı Praveenar Singh, Venezuelalı Stephany Abasali takip etti. Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk 5'e giren isimler arasında yer aldı.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 2

Final haftası tartışmalarla geçen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi. Olaylı biten yarışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk temsilcisi Ceren Arslan ise, "Çok çabaladık, çok emek verdik o yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Türkiye'de görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Elimden gelen yaptım. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 3
Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi

Skandallarla geçti

Final programından günler önce organizatör ekiple yaşadığı tartışma sonrası gözyaşları içinde salonu terk ederek gündeme gelen Bosch Fernandez’in daha sonra finallerde tacı takması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Organizatör ekip, sosyal medyada yoğun eleştiri topladı.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 4
Ayrıca yarışmanın final haftasında 2 jüri üyesi "gizli ve geçersiz bir oylama" yapıldığı iddiasıyla görevinden ayrıldıklarını açıkladı.

Finallerden günler önce önce jürilikten çekildiğini duyuran Fransız-Lübnanlı müzisyen Omar Harfouch, oylamalara resmi olmayan kişilerin de katıldığını öne sürerken, bir diğer jüri üyesi ise kişisel sebeplerle çekildiğini duyurdu.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 5
Miss Universe Organizasyonu ise tacın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 122 yarışmacı arasından seçilen ilk 3 ismin "zeka, özgüven ve toplumsal etki oluşturma konusundaki kararlılıklarıyla öne çıktığını" belirtti.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 6

Tacın sahibi Meksikalı Bosch Fernandez’in küçük yaşlardan beri disleksi ve dikkat eksikliği bozukluğu ile büyümesinin ona "yenilikçilik, güç ve kararlılık duygusu" kazandırdığı ve kendisinin genç nesillere iyi bir örnek olduğu ifade edildi.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 7

Fernandez’in modaya olan ilgisinin yanı sıra on yılı aşkın süredir onkoloji hastanesinde gönüllü olarak çalıştığı ve refakatsiz çocuklara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı.

2025 Kainat Güzeli, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez oldu: Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi - Resim : 8

Yaşam
Kızılcık Şerbeti Başak kimdir? Seray Kaya’nın canlandırdığı yeni karakter ve hikâyesi
Kızılcık Şerbeti Başak kimdir? Seray Kaya’nın canlandırdığı yeni karakter ve hikâyesi
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?
Fatima Bosch kimdir? Miss Universe 2025 birincisi kaç yaşında, nereli?
Fatima Bosch kimdir? Miss Universe 2025 birincisi kaç yaşında, nereli?
20 Kasım 2025 Reyting Sonuçları! Veliaht yerini kaptırdı: Zirveye bakın kim oturdu
20 Kasım 2025 Reyting Sonuçları! Veliaht yerini kaptırdı: Zirveye bakın kim oturdu
Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri