2026 ekonomisi için yıldızlar ne diyor? Parayı bulacak burçlar hangileri?

Her yeni yıl yeni umutlarla ve planlarla gelir. 2026’ya hazırlanırken, insanlığın varoluşundan bu yana merak edilen geleceğe yönelik finans ve ekonomi dünyası stratejilerini, astroloji dünyası da öngörülerini hazırlıyor.

2026’da parayı bulacak burçlar, iş bulacak ya da kuracak kişilerin şanslı dönemleri, piyasalarda risklerin yüksek olduğu dönemler, altın, borsa gibi yatırımlarda doğru zamanlar gibi sorulara da astroloji de tarihsel gelişmeler ve gökyüzünden yardım alarak yorum yapıyor.

Astrologların 2026 'strateji raporları' ne diyor?

Öncelikle astrologların çoğu 2026 için “büyük sıfırlama” dönemi diyor. Teknolojide önemli gelişmelerin izleneceğini ve yapay zekanın hayatımızda daha çok yer edineceğini belirten astrologlar, gelişmekte olan ülkelerin de öne çıkacağını, yaz döneminde piyasalarda hareketlilik olacağını ve altın ile gümüşün yükseliş seyrini de koruyacağını öngörüyor.

“Büyük sıfırlama”

Migros TV’de 2026’ya yönelik öngörülerini paylaşan astrologlar Hande Kazanova ve Öner Döşer, 14 Şubat döneminde girişimlerin öne çıkabileceğini özellikle de dünyada “büyük sıfırlama” (Great Reset) döneminin artık yaklaştığını belirtiyor.

2025’te başlayan yapay zekâ gelişmelerinin 2028’e kadar hayatımızda çok yer edineceğini öngörürken, ülkeler arası işbirliklerinin 2026’da öne çıkacağını bu durumun da özellikle gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için fırsatlar barındırdığını belirtiyor.

Altın ve gümüşte yükselişler sürecek mi?

Temmuz ortalarında, ağustosta gökyüzündeki gelişmelerin borsalarda düşüşlere yol açabileceği belirtilirken, altın ve gümüşün 2026’da da “tutulamayacağını” yılın ilk yarısı, mart sonrası dönemde özellikle gümüşün, yılın ikinci yarısında da altının öne çıkacağını belirtiyorlar. Sonbaharda altında alım fırsatı oluşabileceğine de Döşer dikkat çekiyor. Bu iki değerli metalde beklenenden fazla yükseliş olacağını da öngörüyorlar.

İlkbahar döneminde gayrimenkulde yükseliş oluşabileceğini, mart ayı dönemlerinde ise yatırım kararlarında acele edilmemesi gerektiğini belirtirken, gayrimenkul fiyatlarında enflasyon karşısında yüksek seyrin görülmeyeceğini belirtiyorlar.

Yapay zeka balonu daha çok konuşulacak

Dünyada haziran ayı ortalarında faizlerde yükselişlerin görülebileceğini, ülkelerin artan borçlarının bir borçlanma krizi açısından kasım ayı dönemlerinde öne çıkabileceği de belirtiliyor.

Yapay zekâ şirketlerinde “balon” konusunun gündemde olacağı belirtilirken, 2026’da enflasyonda düşüşün zorlaşacağına dikkat çekilirken, bankacılık sektöründe de dönüşümün temmuz dönemlerinde sıklıkla konuşulacağı bir dönem olduğu belirtiliyor.

2026’da bilişim, iletişim ve eğitim alanlarının öne çıkacağı öngörülürken, iş hayatında tüm dünyada e-ticaret, dijital pazarlama, sosyal medya üzerinden yapılan işlerin öne çıkacağı, daha parlak bir döneme gireceğine de vurgu yapılıyor.

“2026, 2025 kadar zor olmayacak”

Astrolog Dinçer Güner de katıldığı bir yayında, “2026, 2025 kadar zor olmayacak” derken, ekonomik anlamda hem dünyada hem de Türkiye’de büyüme, parlama, yatırımların artması temalarının öne çıkacağını belirtiyor.

Temmuz ve ağustos döneminde uzun vadeli yatırımların konuşulacağını belirten Güner de 2026’nın temasının “Büyük sıfırlama” olduğunu hatırlatıyor.

Hangi burçlar parayı bulacak?

Güner, burçların 2026’da finansal durumları için de şu özetleri yapıyor:

Koç ve yükselen Koç burçları için kariyer geri dönüşlerinin öne çıkacağını,

Boğa ve yükselen Boğalar için yurt dışı işlerin açılacağını,

İkizler ve yükselen İkizlerde çok çalışmanın ödülünün alınacağını ve ünlü, başarılı olmanın yollarının daha açık olacağını,

Yengeç ve yükselen Yengeçler için kariyerde son yıllarda haklarının yendiğini bu sürecin sona ereceğini,

Aslan ve yükselen Aslanlarda yurt dışı ve akademik hayallerin gerçekleştireceğini,

Başaklar ve yükselen Başakların yatırım, miras, nafaka konularında şanslı bir yıl geçireceğini,

Terazi ve yükselen Teraziler için ortaklıkların ve işbirliklerin artacağını,

Akrep ve yükselen Akreplerin iş hacminin genişleyeceğini, kendilerine yatırım için fırsat bulabilecekleri bir yıl olacağını,

Yaylar ve yükselen Yayların yatırım konusunda daha şanslı bir yıl geçireceklerini,

Oğlak ve yükselen Oğlakların gayrimenkul alım konusunda şanslı bir yılda olacaklarını,

Kova ve yükselen Kova burçlarının eğitim ve turizm konusunda keyifli bir yıl geçireceğini, ortaklıklardan para kazanabileceğini,

Balık ve yükselen Balıkların da finansal anlamda hayallerine kavuşacaklarını, zor dönemi geride bıraktıklarını, doğru para kazanma stratejilerine ulaşacaklarını belirtiyor.

Dinçer Güner, “2026’da parayı bulacak burçlar” olarak öne çıkan burçların Balık, İkizler ve Yengeç olduğunu belirtiyor.