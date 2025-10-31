2026 Ramazan ayı ne zaman? Bu yıl (2026) Ramazan ayı hangi gün başlıyor? Milyonlarca vatandaş heyecanla Ramazan ayını araştırıyor. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı her yıl coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar da heyecanla Ramazan ayının başlayacağı ayı ve günü araştırıyor.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahura kalkılmasıyla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu mübarek ay boyunca Müslümanlar, sahurdan iftara kadar oruç ibadetini yerine getirerek manevi bir arınma sürecine girecekler.

BU YIL (2026) RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 17 Şubat Salı günü başlayacak. Müslümanlar, bu tarihten itibaren oruç ibadetine başlayacak ve Ramazan ayı 18 Mart Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 19 Mart Perşembe günü kutlanacak.

Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofralarında birlik ve paylaşma duygusu yaşanacak. Ayrıca, zekat ve fitre ibadetleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olunacak.