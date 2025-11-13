2026 üç aylar ne zaman? Üç ayların ilki Receb ayı hangi tarihte? İşte takvim...

  1. Ekonomim
2026 üç aylar ne zaman? Müslümanlar için maneviyatı oldukça önemli olan üç aylar için geri sayım başlarken, 2026 Receb ayının başlangıç tarihi gündemde. Regaip, Miraç ve Berat kandillerini içerisine alan bu mübarek dönem, ibadet ve duaların yoğunlaştığı özel günlerle dolu. Peki üç ayların ilki Receb ayı hangi tarihte? İşte takvim...

İslam dünyasında büyük bir manevi değere malik üç aylar, Regaip, Miraç ve Berat kandillerini içerisinde barındıran mübarek bir dönem olarak kabul ediliyor. Söz konusu zaman dilimi, ibadetlerin arttığı ve manevi hazırlıkların arttığı hususi günlerle Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. 2026 yılında üç ayların başlangıcı olan Receb ayının hangi tarihte başlayacağı ise milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 üç aylar ne zaman başlıyor ve Receb ayı hangi gün idrak edilecek? İşte 2026 üç aylarının başlangıç tarihi ve bu kutsal dönemin faziletleri.

2026 üç aylar ne zaman?

2026 Dini günler takvimine göre Üç Aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Buna göre Üç Aylar'ın başlangıcı olarak kabul edilen Receb ayının ilk günü 21 Aralık'ta idrak edilecek.

Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak.

Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026'da başlayacak.

Üç ayların ilki Receb ayı hangi tarihte?

 

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

 

