2027 için alarm verildi: Tarihin en güçlü El Nino’su geliyor

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Uzmanlar, güçlü El Nino’nun küresel sıcaklıkları yükseltmesinin yanı sıra aşırı hava olaylarının görülme riskini de artırabileceğine dikkat çekiyor.

“Daha önce hiç böyle güçlü bir sinyal görmedim”

Met Office Uzun Vadeli Tahminler Başkanı Prof. Dr. Adam Scaife, mevcut tahminlerin olağanüstü bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

Scaife, El Nino sinyalinin şimdiye kadar yapılan tahminlerde görülmemiş bir yoğunluğa ulaştığını belirterek, gelişmenin emsalsiz olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bazı iklim araştırma grupları ise El Nino’nun etkisinin daha da güçlü olabileceğini ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 4 derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Deniz sıcaklıkları 2 dereceyi aştı

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun belirli bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun dönem ortalamasının en az 0,5 derece üzerine çıkmasıyla tanımlanan doğal bir iklim olayı.

Mevcut ölçümler, söz konusu bölgelerde sıcaklıkların normalin 2 dereceden fazla üzerine çıktığını gösteriyor.

Met Office’in tahminlerine göre sıcaklık farkı, El Nino’nun yılın ilerleyen dönemlerinde zirveye ulaşmasıyla birlikte 3 derecenin üzerine çıkabilir. Böyle bir tablo, 1950’den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olayına işaret edebilir.

Okyanusun derinliklerinde sıcak su birikiyor

El Nino’nun güçlenmesinde Pasifik Okyanusu’nun daha derin kesimlerindeki yüksek sıcaklıkların da etkili olabileceği belirtiliyor.

Bazı bölgelerde yaklaşık 100 metre derinlikteki su sıcaklığının normalden 8 derece daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu sıcak su kütlesinin, El Nino’yu besleyen bir rezervuar görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Berkeley Earth iklim bilimcisi Dr. Zeke Hausfather da olayın henüz gelişme aşamasında olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda elde edilecek verilerin rekor seviyede bir El Nino ihtimalini daha da güçlendirebileceğini söyledi.

Hausfather, tahminlerin gerçekleşmesi halinde bunun son 500 hatta 1000 yılın en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğini belirtti.

Küresel hava düzenleri şimdiden değişiyor

El Nino sırasında okyanuslardaki ısı dağılımının ve atmosferik rüzgar düzenlerinin değişmesi, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını etkileyebiliyor.

Her El Nino olayının etkileri aynı olmasa da mevcut veriler bazı değişimlerin şimdiden başladığını gösteriyor.

Güney Asya’da El Nino yıllarında yaz musonlarının zayıflaması beklenirken, 2026’da bölgedeki yağışların şu ana kadar ortalamanın altında kaldığı belirtiliyor.

Karayipler ve tropikal Atlas Okyanusu çevresindeki rüzgar değişimleri ise kasırga aktivitesini baskılayabiliyor. Bu sezon şimdiye kadar yalnızca üç adlandırılmış fırtınanın meydana gelmesi de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Avustralya’da yangın, Amerika kıtasında sel riski

El Nino’nun etkileri Pasifik’e yakın bölgelerde daha belirgin hissedilebiliyor.

Avustralya’da kuraklık ve orman yangınları riskinin artabileceği belirtilirken, Peru, Ekvador ve ABD’nin güney kesimlerinde sel tehlikesinin yükselmesi bekleniyor.

İngiltere’de ise güçlü El Nino’nun sonbahar aylarında daha yağışlı ve fırtınalı hava koşullarını beraberinde getirebileceği öngörülüyor.

2027 en sıcak yıl olabilir

El Nino sırasında okyanuslarda biriken ısının atmosfere aktarılması, küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesine neden olabiliyor.

Met Office iklim bilimcisi Dr. Nick Dunstone, bu nedenle 2027’nin 2024’te kırılan küresel sıcaklık rekorunu geride bırakmasının çok muhtemel olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) da El Nino’nun gıda güvenliği üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek, risk altındaki ülkelerde milyonlarca insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.