2027'de sıcaklık rekoru mu kırılacak? Süper El Nino geliyor

"Süper El Nino" olarak adlandırılan bu durum; küresel sıcaklık artışları, kasırgalar ve şiddetli kuraklık gibi aşırı hava olaylarına dair endişeleri artırdı.

Pasifik Okyanusu'nun belirli bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesiyle karakterize edilen El Nino, küresel iklim kalıplarını etkileyen doğal bir döngüdür.

Ancak bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yarattığı ısınma ile birleştiğinde El Nino'nun etkilerinin çok daha yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

2027 rekor sıcaklıkların yılı olabilir

Avrupa merkezli tahminlere göre, sonbahar aylarında orta ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 3 derece üzerine çıkabilir.

Bir El Nino olayının "süper" olarak sınıflandırılması için sıcaklıkların ortalamanın en az 2 derece üzerine çıkması yeterli görülüyor.

Eğer bu tahminler gerçekleşir ve El Nino 2026 sonuna kadar etkisini sürdürürse, iklim bilimciler 2027 yılının küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl olabileceğini öngörüyor.

El Nino'nun küresel etkileri ne olacak?

El Nino olayları dünyanın farklı bölgelerinde farklı hava değişimlerine yol açıyor:

Kasırga Aktivitesi: El Nino, genellikle Atlantik'teki kasırga oluşumunu engelleyen üst seviye rüzgarları artırarak buradaki fırtınaları zayıflatıyor. Ancak Pasifik havzasında tropikal siklon aktivitesini artırabiliyor.

Amerika ve Asya: ABD'nin batısında normalin üzerinde sıcaklık ve neme neden olurken, ülkenin güney yarısında kuraklık riskini artırıyor. Öte yandan, Orta ve Güney Asya ile Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ortalamanın üzerinde yağışlara yol açabiliyor.

Geçmiş Tecrübeler: 2015 yılında yaşanan son "süper El Nino", Etiyopya'da şiddetli kuraklığa neden olmuş ve Porto Riko'da su kesintilerine yol açmıştı. Aynı yıl Pasifik'te üçü aynı anda 4. kategoriye ulaşan toplam 16 tropikal siklon kaydedilmişti.

NBC News'ün haberine göre bilim insanları, bu güçlü iklim olayının etkilerini hafifletmek ve hazırlıklı olmak adına Pasifik'teki sıcaklık değişimlerini yakından izlemeye devam ediyor.