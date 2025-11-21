21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı güncel namaz vakitleri takvimiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerde cuma namazı saatleri belli oldu. İşte il il güncel cuma namazı vakitleri…

21 Kasım 2025 Cuma Namazı saatleri kaçta?

İstanbul: 12.55

Ankara: 12.39

İzmir: 13.02

Bursa: 12.55

Ülke çapında milyonlarca kişi için haftanın en mühim ibadetlerinden biri olan cuma namazı, belirlenen vakitlerde camilerde eda edilecek. Diyanet’in takvimi sayesinde cuma hazırlıklarını ifa etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları şehre göre vakit bilgisine basit bir şekilde erişebiliyor.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz bir ibadettir. Namazdan önce öğle namazının ilk sünneti kılınır. Ardından imam-hatip minbere çıkar, müezzin iç ezanı okur ve hutbe başlar. İki bölümden oluşan hutbede imam, cemaate dini konularda bilgilendirici konuşma yapar.

Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getirir ve imam cemaate iki rekât cuma namazının farzını kıldırır. Farzdan sonra ise dört rekât son sünnet kılınarak cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazında hutbe okunurken konuşmak mekruh sayılır; cemaatin sessizce dinlemesi gerekir. Namazın tüm aşamaları, imamın rehberliğinde cemaatle birlikte yerine getirilir.