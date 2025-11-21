  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. 21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Takip Et

21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

21 Kasım 2025 Cuma namazı saatine yaklaşıldıkça milyonlarca vatandaş ikamet ettiği şehirde cuma namazı saat kaçta? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı güncel namaz vakitleri takvimiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerde cuma namazı saatleri belli oldu. İşte il il güncel cuma namazı vakitleri…

21 Kasım 2025 Cuma Namazı saatleri kaçta?

İstanbul: 12.55

Ankara: 12.39

İzmir: 13.02

Bursa: 12.55

Ülke çapında milyonlarca kişi için haftanın en mühim ibadetlerinden biri olan cuma namazı, belirlenen vakitlerde camilerde eda edilecek. Diyanet’in takvimi sayesinde cuma hazırlıklarını ifa etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları şehre göre vakit bilgisine basit bir şekilde erişebiliyor.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz bir ibadettir. Namazdan önce öğle namazının ilk sünneti kılınır. Ardından imam-hatip minbere çıkar, müezzin iç ezanı okur ve hutbe başlar. İki bölümden oluşan hutbede imam, cemaate dini konularda bilgilendirici konuşma yapar.

Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getirir ve imam cemaate iki rekât cuma namazının farzını kıldırır. Farzdan sonra ise dört rekât son sünnet kılınarak cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazında hutbe okunurken konuşmak mekruh sayılır; cemaatin sessizce dinlemesi gerekir. Namazın tüm aşamaları, imamın rehberliğinde cemaatle birlikte yerine getirilir.

 

Yaşam
Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 20 Kasım 2025 kim elendi?
Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 20 Kasım 2025 kim elendi?
21 Kasım 2025 Cuma hutbe konusu nedir? Bu hafta Cuma hutbesinde ne var?
21 Kasım 2025 Cuma hutbe konusu nedir? Bu hafta Cuma hutbesinde ne var?
Kanuni Esası hangi padişah ilan etti? Kanuni Esasi kim ilan etti (Milyoner)?
Kanuni Esası hangi padişah ilan etti? Kanuni Esasi kim ilan etti (Milyoner)?
NASA 3i Atlas ne zaman gelecek? 3i Atlas nedir?
NASA 3i Atlas ne zaman gelecek? 3i Atlas nedir?
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu