22 Kasım 2025 Masterchef kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? her yeni bölümüyle geceye damga vuran yemek yarışmasına veda eden isim araştırılıyor.

22 KASIM 2025 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Televizyon ekranlarının nefes kesen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Cumartesi gecesi duygusal bir eleme yaşandı. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Furkan, önlüğünü çıkararak MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.

Furkan, yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren kendine özgü tarzı ve özellikle yaratıcı tabaklarıyla jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı. Teknik bilgi ve lezzet dengesini koruyarak kendini sürekli ön planda tutan genç yarışmacı, her hafta sunduğu istikrarlı performansla finale doğru emin adımlarla ilerliyordu. Eleme potasına girmesi dahi izleyiciler ve stüdyodaki arkadaşları için sürpriz olmuştu.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

Kritik eleme gecesinde, şeflerin belirlediği yaratıcılık tabağı, yarışmacıların sınırlarını zorladı. Furkan, baskı altında kaldığı bu anlarda beklenen performansı sergileyemedi. Tabağındaki küçük hatalar ve lezzet eksiklikleri, diğer yarışmacıların başarılı tabaklarının gölgesinde kaldı.

Şeflerin eleme kararını açıklamasıyla birlikte stüdyoda hüzünlü anlar yaşandı. Arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, Furkan'ın veda konuşması da oldukça duygusaldı. Yarışmanın kendisine kattığı tecrübenin paha biçilemez olduğunu belirten Furkan, MasterChef macerasının kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Furkan'ın vedası, yarışmada kalan isimler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Artık şampiyonluk yolunda çok az kişi kalırken, her eleme, finalin ne kadar yakın olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yarışmacıların üzerindeki baskı her geçen gün artarken, Furkan’ın elenmesi, MasterChef’te hata payının artık sıfıra indiğini bir kez daha kanıtladı.