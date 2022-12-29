26 milyon liralık kaza

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu'nda yaşandı. Sürücüsünün Rus iş insanı olduğu öğrenilen 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka araç bariyere çarptı. Araç kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi. Araç sahibi Rus iş adamı ise avukatıyla beraber emniyete geçti.