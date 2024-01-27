27 Ocak 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 27 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları

Atama kararları



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)



Yönetmelikler



–– İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



Tebliğler



–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)



–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/1)



–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ



Kurul kararları



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/01/2024 Tarihli ve 12386, 12387, 12388, 12389, 12390, 12391, 12392 ve 12393 Sayılı Kararları



İlân bölümü



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri