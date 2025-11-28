28 Kasım 2025 Cuma namazı vakti: Bugün (28 Kasım) Ankara, İstanbul, İzmir Cuma namazı saat kaçta? sorusu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Camide cemaatle namazı kılmak isteyenler güncel saatleri araştırıyor.

28 KASIM 2025 CUMA NAMAZI VAKTİ

28 Kasım 2025 Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı Cuma namazı vakti bilgileri İstanbul, Ankara ve İzmir için:

İstanbul: Cuma namazı saat 12.57’de kılınacak.

Ankara: Cuma namazı için ezan saati 12.41 olarak duyuruldu.

İzmir: Cuma namazının vakti 13.04 olarak belirlendi.

Müminler, 28 Kasım Cuma günü namaz hazırlıklarını bu saatleri göz önünde bulundurarak yapabilir, camilerde ve toplu namaz alanlarında yoğunluk yaşanabileceği için özellikle İstanbul ve Ankara’da vaktinden önce gitmek faydalı olabilir.

Bazı şehirlerde Cuma namazı saatleri şu şekilde:

Bursa: 12:57

Adana: 12:25

Antalya: 12:52

Gaziantep: 12:15

Konya: 12:35

Samsun: 12:28

Trabzon: 12:17

Diyarbakır: 12:05

Erzurum: 12:06