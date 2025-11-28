  1. Ekonomim
  3. 28 Kasım 2025 Cuma namazı vakti: Bugün (28 Kasım) Ankara, İstanbul, İzmir Cuma namazı saat kaçta?
28 Kasım 2025 Cuma namazı vakti: Bugün (28 Kasım) Ankara, İstanbul, İzmir Cuma namazı saat kaçta?

28 Kasım 2025 Cuma namazı vakti: Cuma namazını cemaatle birlikte camilerde kılmak isteyenler vakit namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hutbeyle birlikte Cuma namazı vakit saatlerini de paylaşıyor. Bugün (28 Kasım) Ankara, İstanbul, İzmir Cuma namazı saat kaçta?

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
28 Kasım 2025 Cuma namazı vakti: Bugün (28 Kasım) Ankara, İstanbul, İzmir Cuma namazı saat kaçta? sorusu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Camide cemaatle namazı kılmak isteyenler güncel saatleri araştırıyor.

28 KASIM 2025 CUMA NAMAZI VAKTİ

28 Kasım 2025 Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı Cuma namazı vakti bilgileri İstanbul, Ankara ve İzmir için:

Müminler, 28 Kasım Cuma günü namaz hazırlıklarını bu saatleri göz önünde bulundurarak yapabilir, camilerde ve toplu namaz alanlarında yoğunluk yaşanabileceği için özellikle İstanbul ve Ankara’da vaktinden önce gitmek faydalı olabilir.

BUGÜN (28 KASIM) ANKARA, İSTANBUL, İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bazı şehirlerde Cuma namazı saatleri şu şekilde:

Bursa: 12:57

Adana: 12:25

Antalya: 12:52

Gaziantep: 12:15

Konya: 12:35

Samsun: 12:28

Trabzon: 12:17

Diyarbakır: 12:05

Erzurum: 12:06

 
