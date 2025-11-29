28 Kasım 2025 On Numara Çekiliş sonuçları! On Numara kazanan numaralar merak ediliyor. Kupon doldurarak zengin olmanın hayalini kuranlar canlı yayında programı takip etti. Edemeyenler ise kazanan şanslı numarayı öğrenmek için arama motorunun yolunu tuttu.

28 KASIM 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

On Numara çekilişinde 28 Kasım 2025 Cuma akşamı heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi’nin noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş, saat 20.00’de canlı yayınla duyuruldu.

Çekiliş sonrası birçok oyuncu kuponlarını kontrol etmek için hemen sorgulama ekranına yöneldi. Yetkililer, ikramiye kazananların sonuçları “On Numara sonuç sorgulama ekranı” üzerinden takip edebileceklerini belirtti.

1 4 8 12 16 22 24 30 32 33 34 35 37 38 40 50 53 56 59 60 66 72

ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR

On Numara kazanan numaralar şöyle oldu:

1 4 8 12 16 22 24 30 32 33 34 35 37 38 40 50 53 56 59 60 66 72

Önceki çekilişlerde büyük ikramiye devretmişti ve bu akşamki sonuçlarla birlikte yine devreden ikramiye çıkıp çıkmadığı merak konusu. Sonuçların kesinleşmesinin ardından kazananların ne kadar ikramiye aldığı da açıklanacak.