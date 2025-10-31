3 aylar ne zaman başlıyor? Müslümanların dikkatle beklediği tarih; Üç aylar ne zaman?

3 aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman? soruları araştırılıyor. Müslüman dünyasının en önemli gördüğü tarihlerden olan 3 aylarda sık sık nafile ibadetler yapılıyor. Vatandaşlar da bu öenmli günü kaçırmamak için tarihleri araştırıyor.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 AYLAR 21 ARALIK 2025 PAZAR günü başlıyor. İslam dünyasında büyük manevi öneme sahip olan Üç Aylar, müminler için arınma ve ibadet döneminin başlangıcını simgeliyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kutsal zaman dilimi, dua, tövbe ve yardımlaşmanın yoğunlaştığı günleri beraberinde getiriyor. Üç Aylar’ın ilki olan Receb, rahmet kapılarının açıldığı bir ay olarak kabul edilirken; Şaban, Peygamber Efendimiz’in ibadetlerini artırdığı dönem olarak biliniyor. On bir ayın sultanı Ramazan ise, oruç ibadetiyle nefsi terbiye etme ve Kur’an’la yeniden buluşma ayı olarak öne çıkıyor. Bu dönemde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi mübarek geceler de idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, müminleri bu ayları manevi bir fırsat olarak değerlendirmeye ve toplumda sevgi, hoşgörü ile yardımlaşmayı artırmaya davet ediyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü (Recep ayının başlangıcı) itibarıyla başlayacaktır.

Üç ayların takvimi şu şekildedir:

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Önemli Kandil ve Bayram Tarihleri (2026):

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı (1. Gün): 20 Mart 2026 Cuma