30 Ekim 2025 MasterChef kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kazanan kim? Yayımlandığı her yeni b ölümüyle reytingleri altüst eden yemek yarışması kazanan yarışmacısıyla merak ediliyor.

MasterChef'te ödül oyununu kazanan Ayten 100 bin TL'nin sahibi oldu.

Yarışmacılara derin yağda pişen yemekler teması verildi; kalamar tava, arnavut ciğer, Buffalo wings ve şırdan gibi lezzetlerden en iyisini yapmak hedef oldu.

Bu ödül oyununun ödülü ise 100 bin TL para ödülü ve Danilo Şef ile İtalya’da gastronomi turu katılma fırsatıydı.

Mavi takım, dokunulmazlık oyunlarında üstünlüğünü devam ettirdi.

Kırmızı takım ise mağlubiyet sonrası bazı yarışmacıları eleme potasına göndermek zorunda kaldı.

MasterChef’te eleme potasında olan isimler ise şöyle: