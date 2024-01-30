30 Ocak 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 30 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve İdare bölümü

Yönetmelikler

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşe Alınmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/2)

–– Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Yargı bölümü

Anayasa mahkemesi kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 Sayılı Kararı

İlân bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri