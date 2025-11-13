33. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2025 polislik başvuruları başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çatısı altında faaliyet göstermek isteyen adayların dört gözle beklediği 33. Dönem POMEM başvuruları gündemdeki yerini muhafaza ediyor. 2024 senesinde 12 bin polis alımı yapılan Polis Akademisi Başkanlığı, bu senenin kontenjanı ve başvuru şartlarını yakında açıklayacak. 2025 senesi polis alımı başvuru süreci yaklaşırken, adaylar “POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak?” sorularına yanıt arıyor. Polis Akademisi’nin yayımlayacağı yeni takvimle birlikte 33. Dönem POMEM başvuru tarihleri netleşecek. İşte polis alımı sürecine ilişkin son gelişmeler ve beklenen detaylar.

33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?

33. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak polis adaylarının merakla beklediği yeni dönem alımlarının 2025 yılı sona ermeden başlaması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 32. Dönem POMEM alımı için duyuru Kasım ayında yapılmış, ön başvurular ise 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

Polislik başvurularına katılmak isteyen adayların ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekiyor. Başvurular genellikle Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden, e-Devlet şifresi ile online olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, lise mezunları için polis olma süreci Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) kapsamında yürütülüyor. PMYO alımlarına ilişkin duyuruların da 2025 yılı içinde yayımlanması bekleniyor.

Adayların, güncel polis alımı ilanları ve sınav takvimine ulaşmak için Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sitesini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Polis Akademisi 2025 polislik başvuruları başladı mı?

Henüz başlamadı. Polislik şartları ise şu şekilde:

3. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber KPSS puan şartı ve başvuru şartları netlik kazanacak.

POMEM'in genel başvuru şartları şöyledir:

-T.C. vatandaşı olmak,

-Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 202.. yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,-Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.