3,7 milyar yıllık kayalar Dünya’nın erken tarihine ışık tutuyor

Avustralya’da yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, Dünya’nın erken dönemlerine ve kıtaların oluşum sürecine dair önemli veriler ortaya koydu. Doktora öğrencisi Matilda Boyce liderliğinde yürütülen çalışmaya, Batı Avustralya Üniversitesi Yer ve Okyanus Bilimleri Okulu, Bristol Üniversitesi, Batı Avustralya Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve Curtin Üniversitesi’nden bilim insanları katıldı. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Murchison bölgesindeki anortozit kayaçlar incelendi

Araştırma ekibi, Batı Avustralya’daki Murchison bölgesinden toplanan ve yaklaşık 3,7 milyar yıl önce oluşmuş anortozit kayaçlara odaklandı. Bu kayaçlar, Avustralya kıtasında bilinen en eski örnekler arasında yer alırken, aynı zamanda Dünya üzerinde keşfedilmiş en kadim kayaçlardan bazıları olarak kabul ediliyor.

Matilda Boyce, çok eski kayaçların nadir bulunması nedeniyle Dünya’daki erken kabuk oluşumunun zamanlaması ve hızının uzun süredir tartışmalı olduğunu belirtti.

Antik mantonun izleri kristallerde korundu

Bu zorluğu aşmak için araştırmacılar, plajiyoklaz feldispat kristallerinin bozulmamış bölümlerini yüksek hassasiyetli tekniklerle inceledi. Bu bölgelerin, Dünya’nın antik mantosuna ait izotopik “parmak izini” koruduğu ve erken gezegen koşullarına dair nadir bilgiler sunduğu ifade edildi.

Nefes'ten Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre kimyasal bulgular, Dünya’nın kıtalarının gezegenin oluşumuyla birlikte hemen gelişmediğini gösteriyor. Araştırmaya göre, kıtasal büyüme yaklaşık 3,5 milyar yıl önce, yani Dünya’nın oluşumundan yaklaşık bir milyar yıl sonra hız kazandı. Bu sonuç, kıtaların ne kadar erken oluştuğuna dair yerleşik varsayımları sorguluyor ve gezegenin erken evrimine yeni bir bakış açısı sunuyor.

Kristallerde erken Dünya’ya ait izotopik izler bulundu

Araştırmacılar ayrıca elde ettikleri verileri, NASA’nın Apollo görevleri sırasında Ay’dan Dünya’ya getirilen anortozit örnekleriyle karşılaştırdı. Boyce, anortozitlerin Dünya’da nadir bulunmasına karşın Ay’da oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Yapılan karşılaştırmanın, Dünya ve Ay’ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce aynı başlangıç bileşimine sahip olduğu yönündeki görüşle uyumlu olduğu ifade edildi. Bu bulgu, erken dönemde Dünya’ya çarpan başka bir gezegenin yüksek enerjili etkisi sonucunda Ay’ın oluştuğunu öne süren teoriyi destekliyor.

Araştırma, Avustralya Araştırma Konseyi tarafından sağlanan fonlarla desteklendi.