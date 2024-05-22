4 bin 600 telefon satın aldı, 4 ayda 415 bin dolar kazandı

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'de Wang adlı bir adam canlı yayın izleyici sayısını artırmak için 4 bin 600 telefon satın aldı. Aldığı telefonlarla izleyici trafiği oluşturan adam, dört aydan kısa bir sürede 3 milyon yuan (415.000 ABD Doları) kazandı.

Wang, "Yasadışı ticari faaliyet suçu" nedeniyle bir yıl üç ay hapis ve 50.000 yuan (7.000 ABD Doları) para cezasına mahkum edildi.

Fırçalama tekniği

Haberde, Wang'ın 2022 yılının sonlarında bir arkadaşının kendisine "fırçalama" olarak bilinen "kazançlı" bir uygulamadan bahsetmesi üzerine bu işe başladığı belirtildi.

Bu terim, canlı yayınlarda gerçek izleyici etkileşimlerini taklit etmek ve tüketicileri yanıltmak için izleyici sayıları, beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar gibi gerçek zamanlı etkinlikleri taklit etmeyi ifade ediyor.

Çinli adam, dolandırıcılık için özel bulut yazılımı tarafından kontrol edilen 4 bin 600 cep telefonu satın aldı.

17 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca Wang, bir teknoloji şirketinden VPN hizmetleri ve yönlendiriciler gibi ağ ekipmanları satın aldı. Ardından sadece birkaç tıklamayla 4 bin 600 cep telefonunu aynı anda canlı yayın hedefine yönlendirerek izleyici sayılarını ve etkileşimleri artırmayı başardı.

Wang'ın cep telefonlarını nereden aldığı bilinmiyor. Davadan sorumlu savcı, "cep telefonu geri dönüşüm pazarında yasadışı faaliyetler olasılığı" olduğunu söyledi.

Yerel savcılık yetkililerine göre, Wang ve diğer 17 şüpheli "ulusal düzenlemeleri ihlal etmek, kar amaçlı yayıncılık hizmetleri yoluyla sahte bilgileri bilerek çevrimiçi yaymak ve piyasa düzenini bozmak" suçlarından soruşturma altına alındı.