40 yılda dünyanın en zenginleri nasıl değişti?

Dünyanın en zengini son yıllarda Elon Musk oluyor. Çılgın girişimci servetini hızla katlarken, Forbes’un dünyanın en zenginleri listesinde her yıl bir isim liderliği göğüslüyor.

Son 2 yıldır listenin 1 numarası olan Elon Musk, bu unvanı 2022’de Amazon’un patronu Jeff Bezos’un elinden almış ancak 2023’te de Fransız lüks devi LVMH’nin patronu Bernard Arnault’a kaptırmıştı.

Ancak listede öyle bir isim var ki kimse henüz onun liderlik rekorunu kıramadı.

Dünyanın son 40 yıldaki zenginleri

1987’den itibaren listeye bakıldığında, 1990’a dek 4 yıl liderlik sırasında Yoshiaki Tsutsumi’yi görüyoruz. Gayrimenkul zengini olarak görülen Tsutsumi, sonrasında 2000’li yıllarda büyük düşüş yaşayana kadar 1993 ve 1994’te de dünyanın en zengini oldu. 1987’de listede ilk yer aldığında 20 milyar dolar olan serveti, 1994’te son kez yer aldığında 8,5 milyar dolar olmuştu.

1991 ve 1992 yıllarında listenin ilk sırasında Taikichiro Mori görülüyor. 15 milyar dolarla listeye giren Mori, Mori İnşaat Şirketini kuran Japon bir iş adamıydı ve 1993’te vefat etti.

Listede rekoru kırılamayan kişi

1995’te listenin ilk sırasına 12,9 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates yerleşti. Yıllar içinde serveti değişkenlik gösterse de 2007’ye kadar yerini kaptırmadı. Gates, arada bazı yıllar ara verirken, son olarak 2017’de listede en üst sırada dünyanın en zengini oldu.

2008’de Warren Buffett krizde yatırımlarıyla öne çıkarak 62 milyar dolarla (günümüzde 95, milyar dolar ediyor) dünyanın en zengini oldu.

2010-2013 yılları arasında 4 kez dünyanın en zengini Carlos Slim oldun. Telekomünikasyon sektöründe bulunan Meksikalı iş adamının serveti 73 milyar dolar olurken, 2013 yılındaki bu servet dolar enflasyonuyla bakıldığında günümüzde 102,75 milyar dolar ediyor.

2009 ve 2014 ila 2017 yıllarında da Bill Gates zirvede yer alarak 18 kez dünyanın en zengini olarak kırılması zor bir rekora imza attı.

2018’de Amazon’un patronu Jeff Bezos, 100 milyar doların listede ilk kez geçilmesiyle ve 112 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya çıktı. 2021’e dek 4 kez dünyanın en zengini unvanını aldı.

2023’te Fransız iş adamı Bernard Arnault, lüks markaları çatısı altında topladığı şirketi LVMH ile zirvede 211 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

2022’de Elon Musk ilk kez listede 1 numara oldu. 219 milyar dolarlık servetiyle zirveye çıkan ünlü girişimci bir yıl aradan sonra 2024 ve 2025’te de zirvede 717 milyar dolarla yer aldı. 2026’ta da Musk’ın liderliğini koruması bekleniyor ve anlık verilere göre serveti 714,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.