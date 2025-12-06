5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu; 5 Aralık şanslı numaralar araştırılıyor. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik…

5 ARALIK 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

5 Aralık On Numara sonuçları açıklandı: 1-3-4-5-8-9-10-20-23-24-25-28-29-34-50-64-65-69-76-77-79-80

5 ARALIK ŞANSLI NUMARALAR!

Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com ve mobil uygulaması üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Bilet sorgulama ekranına kupon numaranızı girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı anında kontrol edebilirsiniz. Çekilişin tamamı, Milli Piyango TV Youtube kanalından da canlı olarak yayımlandı.

Bu haftanın şans getiren numaraları ise sırasıyla: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 50, 64, 65, 69, 76, 77, 79, 80 olarak açıklandı. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.