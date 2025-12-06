  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. 5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu; 5 Aralık şanslı numaralar!
Takip Et

5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu; 5 Aralık şanslı numaralar!

5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu merak ediliyor. Hayallerini ve umutlarını şans oyunundan çıkacak para ödülüne saklayanlar numara sonuçlarını da yakından takip ediyor. 5 Aralık şanslı numaralar…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu; 5 Aralık şanslı numaralar!
Takip Et

5 Aralık 2025 On Numara çekiliş sonucu; 5 Aralık şanslı numaralar araştırılıyor. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik…

5 ARALIK 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

5 Aralık On Numara sonuçları açıklandı: 1-3-4-5-8-9-10-20-23-24-25-28-29-34-50-64-65-69-76-77-79-80

5 ARALIK ŞANSLI NUMARALAR!

Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com ve mobil uygulaması üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Bilet sorgulama ekranına kupon numaranızı girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı anında kontrol edebilirsiniz. Çekilişin tamamı, Milli Piyango TV Youtube kanalından da canlı olarak yayımlandı.

Bu haftanın şans getiren numaraları ise sırasıyla: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 50, 64, 65, 69, 76, 77, 79, 80 olarak açıklandı. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

 
Yaşam
Çılgın Sayısal Loto 6 Aralık 2025 sonuçları! Çılgın Sayısal Loto 6 Aralık saat kaçta çekilecek?
Çılgın Sayısal Loto 6 Aralık 2025 sonuçları! Çılgın Sayısal Loto 6 Aralık saat kaçta çekilecek?
Masterchef ikinci finalist kim oldu (5 Aralık 2025)? Masterchef finalistler kim oldu?
Masterchef ikinci finalist kim oldu (5 Aralık 2025)? Masterchef finalistler kim oldu?
Masterchef 2025 final ne zaman? Masterchef 2025 final belli oldu mu?
Masterchef 2025 final ne zaman? Masterchef 2025 final belli oldu mu?
TRT Taşacak Bu Deniz 10 bölüm fragmanı izle! Taşacak Bu Deniz 1. tanıtım izle.
TRT Taşacak Bu Deniz 10 bölüm fragmanı izle! Taşacak Bu Deniz 1. tanıtım izle.
Kızılcık Şerbeti 116 bölüm full izle tek parça; Kızılcık Şerbeti son bölüm (116) izle Youtube
Kızılcık Şerbeti 116 bölüm full izle tek parça; Kızılcık Şerbeti son bölüm (116) izle Youtube
Einstein’ın yüzyıllık kuantum düşünce deneyi Çin’de gerçeğe dönüştü
Einstein’ın yüzyıllık kuantum düşünce deneyi Çin’de gerçeğe dönüştü