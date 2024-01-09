Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkasını anlattı

Acun Ilıcalı, Dominik’te Survivor ekibine yapılan polis operasyonunun perde arkasını anlattı.

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star’ın dün yayınlanan dördüncü bölümünde Ilıcalı, Dominik polisinin ekibine operasyon yaptığını açıkladı.

Ilıcalı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı anlattı: “Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Telefon geliyor. Abi… Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor.”

Yarışmacılardan Seda Aktuğlu’nun Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptığı için böyle bir olay yaşadıklarını belirten Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket yaparak, havaalanındaki bir şahıstan telefon istiyor. Bunu da ‘beni kaçırdılar’ diyerek yapıyor. İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep… Aklın yerinden gitmesi…”