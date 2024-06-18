Ahu Tuğba’dan kötü haber: Yeniden hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi! Son görüntüsü korkuttu

‘Meçhule Gidenler’ , ‘Analar Ölmez’ , ‘Haciz Kararı’ , ‘Akrep’ gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Ahu Tuğba, Amerika’nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırıldığı öğrenilen oyuncu, 8 saatlik kritik bir operasyon geçirmişti. Günlerce yoğun bakımda kalan isimden bir kötü haber daha geldi.

Kızı hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Atlattığı kaza sonrası bir süre fizik tedavi gören Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırıldı. Önceki gün evinde rahatsızlanan oyuncunun durumunun kötü olduğu bildirildi. Ahu Tuğba'nın son halini kızı Anjelik Calvin paylaştı ve annesi için sevenlerinden dua istedi.

“Mamayla besleniyorum” demişti

Mayıs ayında taburcu olan Ahu Tuğba, geçirdiği kaza sonrası verdiği bir röportajda tedavisiyle ilgili konuşmuş ve yemek yiyemediğini, mamayla beslendiğini söylemişti. Tuğba, “İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır” demişti.